Apa Nova a reacționat public după apariția unor articole referitoare la sistarea apei la Palatul Parlamentului, subliniind încă din start că operatorul nu a întrerupt furnizarea serviciilor către una dintre cele mai importante clădiri administrative din România. Compania a dorit să clarifice responsabilitățile și contextul tehnic al acestei opriri temporare, pentru a evita interpretările eronate.

În comunicarea transmisă, Apa Nova arată că decizia de oprire a alimentării cu apă a fost luată exclusiv de administrația Palatului Parlamentului, în vederea realizării unor lucrări la rețeaua internă a clădirii. Intervențiile vizează lucrări de reparație și revizie, care nu țin de rețeaua publică operată de compania de apă și canalizare a Capitalei.

„Operatorul de apă şi canalizare al Capitalei nu a sistat furnizarea serviciilor de apă către clădirea Palatului Parlamentului, oprirea alimentării fiind realizată exclusiv de către administraţia instituţiei, pentru execuţia unor lucrări de reparaţie şi revizie la reţeaua internă de apă. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare funcţionează la parametrii normali”, anunţă Apa Nova,ca urmare a articolelor referitoare la sistarea apei la Palatul Parlamentului.

Reprezentanții companiei subliniază astfel că infrastructura publică de alimentare cu apă și canalizare nu a fost afectată, iar serviciile furnizate de Apa Nova în restul Capitalei funcționează conform parametrilor obișnuiți.

Potrivit informațiilor furnizate de administrația Palatului Parlamentului, alimentarea cu apă a clădirii este oprită complet începând de joi dimineață, de la ora 06:00, și până vineri, la ora 01:00. Această măsură a fost adoptată pentru a permite desfășurarea unor lucrări tehnice la instalațiile de distribuție a apei din interiorul clădirii.

Intervențiile includ realizarea unui bypass, precum și înlocuirea unor componente ale instalațiilor de conducte, lucrări considerate necesare pentru buna funcționare a rețelei interne pe termen mediu și lung. Reluarea alimentării cu apă urmează să se facă etapizat, în funcție de finalizarea lucrărilor și de reumplerea conductelor.

Administrația clădirii a atras atenția asupra faptului că impactul asupra personalului și vizitatorilor este dificil de cuantificat exact. Întreruperea nu are loc simultan în toate zonele Palatului Parlamentului, iar diferențele de nivel din clădire joacă un rol important în modul în care apa se epuizează din rețea.

Astfel, etajele inferioare pot beneficia de apă până la o anumită oră, în funcție de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare sunt afectate mai devreme de oprirea alimentării. Această situație face ca numărul exact al persoanelor afectate să nu poată fi estimat cu precizie.

Separat de situația de la Palatul Parlamentului, Apa Nova a anunțat anterior o serie de întreruperi temporare ale furnizării apei reci în mai multe zone din București, programate pentru perioada 15–21 decembrie 2025. Aceste opriri sunt planificate și sunt necesare pentru lucrări de modernizare și intervenție la rețeaua de distribuție.

Compania a precizat că aceste lucrări au ca scop îmbunătățirea infrastructurii și creșterea fiabilității serviciului, motiv pentru care consumatorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru intervalele în care alimentarea va fi întreruptă temporar.

În Sectorul 3, furnizarea apei reci va fi sistată începând din data de 15 decembrie 2025, ora 23:30, până în 16 decembrie 2025, ora 05:30. Lista zonelor afectate este extinsă și include numeroase străzi și bulevarde din sector.

Printre acestea se numără străzile Danubiu, Răcari, Aleea Buteică Marius Emanoil Erou, Calea Vitan, strada Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Râmnicu Sărat, strada Laborator, strada Pascu Nicolae, strada Spiridon Matei, strada Tudor Gheorghe Bogdan, Bulevardul Camil Ressu, Aleea Lăcrămioarei și strada Lăcrămioarei. De asemenea, vor fi afectate strada Tomis, Bulevardul Energeticienilor, strada Schitului, Aleea Moreni, strada Istriei, strada Lăzăreanu Barbu, strada Iosif Ion, strada Drăgan Dumitru, strada Segovia, Intrarea Ciopleanu Ion, strada Fizicienilor, strada Nedelcu Ion, strada Satelitului și strada Grigore Ion.