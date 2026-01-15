Guvernul României a anunțat că în 2026 va trebui să împrumute aproximativ 275 de miliarde de lei, o sumă fără precedent în istoria țării. Această necesitate de finanțare ar trebui să fie în centrul atenției publice, însă interesul general rămâne surprinzător de scăzut, scrie Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

”Azi(n.r marți), Guvernul a anunțat că în 2026 trebuie să împrumute 275 de miliarde de lei!!! Este cea mai mare valoare împrumutată într-un an de un Guvern din istoria României. Această știre ar trebui să fie prezentă la toate televiziunile, pe toate site-urile și să fie discutată de oameni pe rețelele sociale. Totuși, nu știu dacă au citit-o 100 de oameni, deși ne afectează puternic pe toți”, a notat acesta.

Acesta a mai precizat că, pentru a înțelege impactul real al acestei decizii, este esențial să știm câți bani există în România. Conform Băncii Naționale a României (BNR), masa monetară M2 – care include toți banii aflați la persoane fizice și firme, fie că sunt în conturi curente, depozite bancare sau chiar la saltea – se ridică la 758 miliarde de lei.

Radu Georgescu a mai precizat că, prin comparație, suma pe care Guvernul trebuie să o împrumute reprezintă aproape 40% din întreaga masă monetară a țării. Acești bani pot fi mobilizați fie direct, prin vânzarea de titluri de stat populației, fie indirect, prin împrumuturi de la bănci sau fonduri de pensii private.

Raportul datoriei planificate în România față de banii disponibili este mult mai mare decât în alte economii importante: Statele Unite au nevoie de finanțare echivalentă cu doar 7% din masa monetară, Germania 2%, iar Marea Britanie 3%.

Expertul a mai precizat pe rețeaua de socializare că există două scenarii posibile pentru acest an pentru România.

Primul scenariu implică majorarea masei monetare prin tipărirea de bani. Dacă BNR va decide să susțină Guvernul prin astfel de măsuri, riscul unei inflații puternice sau chiar a unei hiperinflatii crește considerabil.

Cel de-al doilea scenariu implică împrumuturi fără tipărirea de bani. Dacă BNR nu va crea lichiditate suplimentară, cererea mare de lei va duce la creșterea dobânzilor pentru creditele în lei, afectând direct creditele populației și ale companiilor.

Drept urmare, Radu Georgescu spune pe Facebook că anul 2026 se anunță a fi unul decisiv pentru economia României.