Expertul contabil Radu Georgescu a publicat o analiză critică în care compară modul în care Estonia și România se raportează la oameni și la mediul de afaceri, susținând că diferențele dintre cele două state sunt uriașe și profund defavorabile României.

Potrivit acestuia, Estonia se află în topul statelor prietenoase cu cetățenii și companiile, în timp ce România este departe de un astfel de clasament.

Radu Georgescu a arătat că principala diferență pornește de la mentalitatea guvernelor. În opinia sa, autoritățile din Estonia au ca obiectiv declarat sprijinirea oamenilor și a firmelor pentru a se dezvolta și a avea o viață prosperă, ceea ce duce, în mod natural, și la creșterea veniturilor statului.

În contrast, expertul contabil a criticat mesajele transmise de Guvernul României în ultimele luni, afirmând că accentul pus pe creșterea încasărilor din taxe reflectă o viziune greșită asupra rolului statului în economie.

În ceea ce privește relația cu firmele, Radu Georgescu a subliniat că Estonia aplică un impozit pe profit de zero la sută, ceea ce le permite companiilor să se concentreze pe dezvoltare.

El a susținut că statul estonian nu sufocă mediul de afaceri cu proceduri inutile, spre deosebire de România, unde companiile sunt, în opinia sa, captive birocrației.

Radu Georgescu a enumerat numeroasele documente, declarații și rapoarte cerute firmelor românești, afirmând că autoritățile fiscale pornesc de la prezumția că orice firmă este un potențial infractor.

Un alt punct major al analizei a vizat relația statului cu cei care își plătesc taxele. Radu Georgescu a evidențiat faptul că Estonia este complet digitalizată, ceea ce reduce intervenția statului în viața contribuabililor.

În schimb, el a relatat o experiență personală la ANAF, unde a întâmpinat dificultăți și refuzuri birocratice în încercarea de a obține acces în Spațiul Privat Virtual pentru un client, situație pe care a descris-o ca fiind umilitoare.

Radu Georgescu a explicat cum a mers la ANAF și a stat la coadă la două ghișee, doar pentru a i se respinge, la cel de-al doilea ghișeu, dosarul dintr-un motiv lipsit de logică: lipsea procura în original, care fusese deja lăsată la primul ghișeu. Explicația umilitoare a doamnei de acolo: „departamente diferite”.

În concluzie, expertul contabil a arătat că un prieten a reușit să își înființeze o firmă în Estonia în doar două săptămâni, exclusiv online, și a anunțat că intenționează să urmeze același drum.

El a apreciat că relația dintre statul român și contribuabili este una de tip dominare, declarându-se sătul să plătească taxe într-un sistem care, în opinia sa, nu oferă respect și sprijin.