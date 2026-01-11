Radu Georgescu compară dur Estonia și România: Un stat care ajută firmele versus un stat ostil contribuabililor
Expertul contabil Radu Georgescu a publicat o analiză critică în care compară modul în care Estonia și România se raportează la oameni și la mediul de afaceri, susținând că diferențele dintre cele două state sunt uriașe și profund defavorabile României.
Potrivit acestuia, Estonia se află în topul statelor prietenoase cu cetățenii și companiile, în timp ce România este departe de un astfel de clasament.
Radu Georgescu a arătat că principala diferență pornește de la mentalitatea guvernelor. În opinia sa, autoritățile din Estonia au ca obiectiv declarat sprijinirea oamenilor și a firmelor pentru a se dezvolta și a avea o viață prosperă, ceea ce duce, în mod natural, și la creșterea veniturilor statului.
În contrast, expertul contabil a criticat mesajele transmise de Guvernul României în ultimele luni, afirmând că accentul pus pe creșterea încasărilor din taxe reflectă o viziune greșită asupra rolului statului în economie.
În ceea ce privește relația cu firmele, Radu Georgescu a subliniat că Estonia aplică un impozit pe profit de zero la sută, ceea ce le permite companiilor să se concentreze pe dezvoltare.
El a susținut că statul estonian nu sufocă mediul de afaceri cu proceduri inutile, spre deosebire de România, unde companiile sunt, în opinia sa, captive birocrației.
Radu Georgescu a enumerat numeroasele documente, declarații și rapoarte cerute firmelor românești, afirmând că autoritățile fiscale pornesc de la prezumția că orice firmă este un potențial infractor.
Vrei să-ți plătești taxele? În Estonia totul e complet digitalizat, în România ești umilit și acum la ghișeu cu cereri absurde
Un alt punct major al analizei a vizat relația statului cu cei care își plătesc taxele. Radu Georgescu a evidențiat faptul că Estonia este complet digitalizată, ceea ce reduce intervenția statului în viața contribuabililor.
În schimb, el a relatat o experiență personală la ANAF, unde a întâmpinat dificultăți și refuzuri birocratice în încercarea de a obține acces în Spațiul Privat Virtual pentru un client, situație pe care a descris-o ca fiind umilitoare.
Radu Georgescu a explicat cum a mers la ANAF și a stat la coadă la două ghișee, doar pentru a i se respinge, la cel de-al doilea ghișeu, dosarul dintr-un motiv lipsit de logică: lipsea procura în original, care fusese deja lăsată la primul ghișeu. Explicația umilitoare a doamnei de acolo: „departamente diferite”.
În concluzie, expertul contabil a arătat că un prieten a reușit să își înființeze o firmă în Estonia în doar două săptămâni, exclusiv online, și a anunțat că intenționează să urmeze același drum.
El a apreciat că relația dintre statul român și contribuabili este una de tip dominare, declarându-se sătul să plătească taxe într-un sistem care, în opinia sa, nu oferă respect și sprijin.
Postarea integrală: Obiectivul unui stat nu este să încaseze mai multe taxe
„Pe planeta Pamant este un stat foarte prietenos cu oamenii si cu firmele
Acest stat se numeste Estonia
Tot pe planeta Pamant este un stat care este foarte ostil cu oamenii si firmele
Acest stat se numeste Romania
In acest articol iti explic de ce Estonia este pe locul 1 in topul statelor prietenoase
Iar Romania este pe nicaieri in acest clasament
1 Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din Romania
Guvernul din Estonia spune „ Vrem sa ajutam oamenii si firmele din Estonia”
Premierul din Romania a spus de mai multe ori in ultimele luni „ Obiectivul Guvernului este sa incaseze mai multe taxe”
Poftim????
Obiectvul unui stat nu este sa incaseze mai multe taxe
Obiectivul unui stat este sa ajute oamenii si firmele sa se dezvolte si sa aiba o viata imbelsugata
In acest fel si statul incaseaza mai multi bani
2 Cum se comporta Estonia si Romania cu firmele
In Estonia impozitul pe profit este ZERO!!!
Poftim???
Statul estonian lasa cale libera companiilor sa isi vada de afaceri
In Romania companiile sunt conduse de birocratia statului
Trebuie sa faci tone de hartii, declaratii, rapoarte, fise , foi pentru orice activitate din firma
Pentru ANAF orice firma este un infractor
3 Cum se comporta Estonia si Romania cu cei care platesc taxele
Estonia este tara care este 100% digitalizata
Adica statul are zero interventie in viata oamenilor
Acum 2 luni am fost la ANAF pentru a primi acces in SPV pentru un client
Rar m-am simtit atat de umilit
Am avut la mine buletinul, act constitutiv, procura, declaratia 150, copiii dupa toate documentele
A trebuit sa stau la coada la 2 ghisee
La un ghiseu pentru a depune declaratiile la ANAF
La alt ghiseu pentru a primi acces in SPV
La al doilea ghiseu mi s-a respins dosarul deoarece nu aveam procura in original
Poftim???
Am explicat ca procura in original este la ghiseul alaturat
Doamna de la ghiseu mi-a spus ca nu o intereseaza deoarece sunt de la departamente diferite
M-am simtit extrem de umilit in propria tara
Eu nu cred ca tara asta se va mai face bine
Concluzii
Luna trecuta am sunat un prieten care si-a facut firma in Estonia
Mi-a spus ca a facut firma in 2 saptamani
Totul digital
Luna asta voi aplica si eu pentru a face firma in Estonia pe site-ul https://www.e-resident.gov.ee/
Relatia dintre statul roman si populatie este ca o relatie intre stapan si sclavi
Eu m-am saturat sa fiu sclav in propria tara
M-am saturat sa platesc taxe pentru un stat care isi bate joc de mine
Vreau sa platesc taxe intr-un stat care ma respecta si apreciaza ca platesc taxe”, a explicat Radu Georgescu.
