În București, Rețele Electrice Muntenia a informat că întreruperile vor avea loc în mai multe zone, după următorul program:

Marți, 16 decembrie, între orele 09:00 și 17:00, sunt afectate Al. Perișoru, strada Jean Steriadi, Bulevardul Theodor Pallady între Al. Perișoru și strada Jean Steriadi, străzile Liniei, Trenului și Bârsănești, strada Scărlătescu pe tronsonul dintre străzile Caracas și Banu Manta, Aleea Mizil, strada Drumul Lunca Marcusului și Bulevardul Theodor Pallady nr. 42J.

Miercuri, 17 decembrie, între 09:00 și 17:00, se întrerupe alimentarea cu energie pe strada Banul Dumitrache, între străzile Scheiul de Sus și Banul Costache, precum și în perimetrul delimitat de Calea Griviței, străzile Carpați, Mircești, Soveja, Ceremușului, Mureș, Milcov și Caransebeș.

Joi, 19 decembrie, în intervalul 09:00-17:00, vor fi afectați consumatorii de pe străzile Ion Socolescu, Dumitru Iorgulescu, Alexandru Săvulescu, Arhitect Hirjeu, strada Sfântul Ștefan între Popa Soare și Plantelor, Bulevardul Ghencea, perimetrul delimitat de Calea Griviței și străzile Carpați, Mircești, Soveja, Ceremușului, Mureș, Milcov și Caransebeș, precum și străzile Trenului, Liniei și Bârsănești.

Vineri, 20 decembrie, vor avea loc scurte întreruperi între 08:30 și 22:30 pe străzile Cladova, Flămurei și T. Alexandru. Între 09:00 și 12:00 va fi întrerupt curentul pe străzile Nicolae Merișan, Ciubărului, Vasile Paiuș, Nicolae Belerciu, strada Luică nr. 70 și la Clubul Sportiv Temerarii. De asemenea, între 09:00 și 17:00 sunt vizate Aleea Mizil între strada Mizil și Drumul Lunca Sătească, iar între 09:30 și 16:30 strada Drumul Gura Caliței, numerele 65-187.

În județul Ilfov, compania informează că întreruperile sunt programate astfel:

Luni, 15 decembrie, între 08:30 și 16:30, pe Prelungirea Alexandriei între strada Celofibrei și strada Cristalului. Între 09:00 și 17:00 sunt afectate străzile Constantin Noica, Eugen Ionescu, Mihai Eminescu și adiacente din Otopeni. În Moara Vlăsiei, satul Căciulați, pe străzile Unirii, Drumul Teilor, Șahului, Libertății, Merilor, Măceșului, Drumul Mare, Grădinarilor și adiacente, va exista o întrerupere de o oră în intervalul 10:00-18:00.

Marți, 16 decembrie, între 08:30 și 16:30 se întrerupe curentul pe Șoseaua Alexandriei între strada Celofibrei și strada Cristalului. Între 09:00 și 17:00 sunt afectate zone din Bragadiru, Otopeni, Moara Vlăsiei și Nuci, inclusiv satele și străzile adiacente menționate, cu întreruperi de până la o oră în unele localități.

Miercuri, 17 decembrie, între 09:00 și 17:00, vor fi întreruperi în Berceni pe strada Miorița și laterale, în Bragadiru pe multiple străzi, în Voluntari pe străzile Vasile Alecsandri, Alunișului și Vârtejului, precum și în Chiajna, la blocurile Edificia.

Joi, 18 decembrie, sunt programate întreruperi în Mogoșoaia pe strada București-Târgoviște și străzi adiacente, în Balotești, Moara Vlăsiei și Domnești, în intervalul 09:00-17:00, cu întreruperi de o oră în anumite zone.

Vineri, 20 decembrie, între 09:00 și 17:00, se întrerupe curentul în Snagov, Periș, Voluntari pe strada Erou Iancu Nicolae și în Dobroești, unde intervalul este 12:00-19:00.

În județul Giurgiu, întreruperile vor avea loc după următorul program:

Luni, 15 decembrie, între 09:00 și 15:00 sunt afectate mai multe străzi din Mihai Bravu, iar între 09:00 și 17:00 localitățile Stoenești, Isvoarele, Cartojani și Ianculești, inclusiv zone unde se desfășoară lucrări de modernizare a rețelei de joasă tensiune.

Marți, 16 decembrie, vor fi întreruperi în Stoenești, Mihai Bravu, Isvoarele, Ianculești și Cartojani, cu intervale cuprinse între 09:00 și 17:00, în funcție de zonă.

Miercuri, 17 decembrie, sunt programate întreruperi în Cămineasca, Uzunu, Roata Mică, Ianculești, Stoenești și Isvoarele, unele fiind de aproximativ două ore în intervalele menționate.

Joi, 18 decembrie, vor fi afectați consumatori din Grădinari, Stoenești, Ianculești, Isvoarele și Câmpurelu, unde se desfășoară lucrări de mentenanță la puncte de transformare.

Vineri, 19 decembrie, întreruperile vor avea loc în Singureni, Săbăreni, Isvoarele, Câmpurelu, Stoenești, Hotarele și în localitățile Crevedia Mare, Crevedia Mică, Găișeanca, Priboiu și Sfântu Gheorghe, inclusiv la puncte de transformare și obiective industriale și agricole.

Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste întreruperi sunt necesare pentru menținerea siguranței și fiabilității rețelei electrice și recomandă consumatorilor să își ia măsuri de precauție pe durata lucrărilor.

Apa Nova anunță întreruperi temporare ale furnizării apei reci în mai multe zone din București, în perioada 15-21 decembrie 2025. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de modernizare și intervenție la rețeaua de distribuție, iar consumatorii sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru intervalele afectate.

În Sectorul 3, furnizarea apei reci va fi întreruptă începând din data de 15 decembrie 2025, ora 23:30, până în 16 decembrie 2025, ora 05:30. Zonele vizate includ străzile Danubiu, Răcari, Aleea Buteică Marius Emanoil Erou, Calea Vitan, strada Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Râmnicu Sărat, strada Laborator, strada Pascu Nicolae, strada Spiridon Matei, strada Tudor Gheorghe Bogdan, Bulevardul Camil Ressu, Aleea Lăcrămioarei și strada Lăcrămioarei. De asemenea, vor fi afectate strada Tomis, Bulevardul Energeticienilor, strada Schitului, Aleea Moreni, strada Istriei, strada Lăzăreanu Barbu, strada Iosif Ion, strada Drăgan Dumitru, strada Segovia, Intrarea Ciopleanu Ion, strada Fizicienilor, strada Nedelcu Ion, strada Satelitului și strada Grigore Ion.

Tot în Sectorul 3, întreruperile de apă rece vizează și alte străzi și alei, printre care Aleea Fizicienilor, Aleea Mostiștea, Aleea Eprubetei, strada Mureșana, strada Baia Mare, Aleea Ciungan Florin, strada Bonea Marin, strada Lalelelor, Aleea Râmnicu Sărat și Aleea Râmnicu Vâlcea. Lista continuă cu Drumul Murgului, Aleea Țăndărei, Aleea Suraia, strada Crivățului, strada Lugojana, Aleea Cârstea Adrian, Intrarea Dealul Poeni, strada Sebeșana, Intrarea Ciutei, Aleea Berevoiești, Șoseaua Mihai Bravu și Intrarea Argintului.

În Sectorul 1, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă până la data de 19 decembrie 2025, ora 14:00, pe strada Dornei.

Apa Nova precizează că aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii și pentru asigurarea unei funcționări eficiente a rețelei de alimentare cu apă pe termen lung.