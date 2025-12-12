Un seism cu magnitudinea 3,9 a fost înregistrat vineri dimineață, la ora 3:54, în județul Vrancea, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 88 de kilometri.

Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante: la 47 km vest de Focșani, 64 km nord de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 76 km est de Brașov, 94 km nord-est de Ploiești și 100 km sud de Bacău.

În decembrie, România a înregistrat 12 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,9. În acest an, cele mai puternice seisme au avut magnitudinea 4,4 și s-au produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în Vrancea. Comparativ, anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și a avut loc tot în județul Buzău, pe 16 septembrie.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea 4,6 și s-a produs în zona Vrancea, confirmând încă o dată importanța acestei regiuni pe harta seismică a țării.

Pe parcursul anului, mai multe seisme notabile au afectat România. Pe 11 mai, un cutremur de 4,4 grade a zguduit tot zona Vrancea, iar pe 13 februarie, județul Buzău a fost afectat de un alt seism de aceeași intensitate.

În aprilie, pe 14, un cutremur de 4,1 grade s-a produs din nou în Vrancea, iar pe 4 februarie, un alt seism de 4,2 grade a fost înregistrat în aceeași regiune.

Un seism cu magnitudinea 6,7 a zguduit vineri dimineață nordul Japoniei, afectând regiunile Aomori și Hokkaido. Evenimentul s-a produs în largul mării, la aproximativ 115-128 km est-nord-est de orașul Hachinohe, în Prefectura Aomori, la o adâncime de circa 11 km, ceea ce a crescut intensitatea resimțită la suprafață. Cutremurul a avut loc la ora locală 11:44.

Autoritățile japoneze au emis inițial o avertizare de tsunami pentru coastele nordice, estimând valuri de până la un metru, însă ulterior avertizarea a fost ridicată după ce s-au observat valuri de 20-40 cm în diferite porturi. Deși nu au fost raportate pagube majore sau victime, cutremurul a provocat întreruperi temporare ale traficului feroviar și aerian în regiunile afectate.

Seismul de astăzi este considerat o replică a cutremurului de magnitudine 7,6 care a lovit aceeași zonă pe 8 decembrie 2025, provocând rănirea mai multor persoane și pagube materiale.