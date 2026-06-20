Cutremur în zona Vrancea, resimțit în mai multe județe

Un cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs sâmbătă dimineața, la ora locală 5:37, în zona seismică Vrancea, pe raza județului Buzău.

Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Evenimentul seismic a fost încadrat de specialiști ca unul de intensitate redusă. Zona Vrancea rămâne una dintre regiunile frecvent monitorizate din punct de vedere seismic.

Seismul s-a produs la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit datelor transmise de INCDFP. Această valoare indică un cutremur intermediar, specific zonei Vrancea. Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din regiune. Printre acestea se află Buzău, Focșani, Sfântu-Gheorghe, Brașov și Ploiești, la distanțele comunicate de specialiști.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, vineri seară au fost înregistrate alte două cutremure pe teritoriul României. Aceste evenimente se înscriu în activitatea seismică obișnuită din ultimele zile.

Magnitudinile acestora au variat între 2,2 și 3,3 pe scara Richter. Cel mai important cutremur din acest an a fost raportat pe 26 februarie.

Acesta a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter.

Seismul s-a produs în județul Vrancea, zonă recunoscută pentru activitatea tectonică frecventă. Evenimentul este menționat de specialiști drept cel mai puternic produs în România de la începutul anului.