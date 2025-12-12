Constantin Postoiu, expert în politici climatice, a explicat că prețul combustibililor este influențat în principal de cotația internațională a petrolului. Separat de acest factor, începând cu 1 ianuarie 2028, Uniunea Europeană va introduce sistemul de comercializare a certificatelor de carbon pentru combustibilii rutieri și pentru gazul metan utilizat în gospodării și în companii.

El a arătat că tona de dioxid de carbon rezultată din arderea benzinei, motorinei și gazului metan va fi taxată pe o piață separată. Acest mecanism va duce la costuri suplimentare care se vor reflecta în prețurile finale plătite de consumatori, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit explicațiilor oferite, Uniunea Europeană va menține un control asupra prețurilor în primii doi ani de aplicare a sistemului. După această perioadă, piața va stabili nivelul tarifelor. Expertul a precizat că această abordare este menită să ofere o perioadă de adaptare pentru consumatori și pentru economie.

Taxarea emisiilor va viza atât sectorul transporturilor, cât și utilizarea gazului metan pentru încălzire și activități economice. Astfel, impactul nu va fi limitat doar la carburanți, ci va afecta și costurile cu energia pentru locuințe.

Constantin Postoiu a explicat că o gospodărie medie din România consumă într-o lună de iarnă aproximativ 100 de metri cubi de gaz metan. Factura lunară ajunge în prezent la circa 350 de lei, deoarece gazul este folosit atât pentru încălzirea apei, cât și a locuinței.

El a arătat că, la un preț de 55 de euro pe tonă de dioxid de carbon, factura lunară ar putea crește cu aproximativ 50 de lei începând din 2028. Expertul a mai spus că acest cost ar putea crește ulterior, după perioada în care Uniunea Europeană va menține prețurile sub control.

Expertul a explicat că cea mai eficientă investiție pentru reducerea facturilor este renovarea locuințelor. El a spus că anveloparea blocurilor cu un strat de polistiren de 10 centimetri, o măsură deja standard pentru multe primării, poate reduce consumul de energie la jumătate.

O parte importantă din banii colectați prin taxarea carbonului va fi direcționată către sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. România are deja alocate 6 miliarde de euro din Fondul Social pentru Climă. Aceste fonduri vor fi folosite pentru anveloparea locuințelor și pentru dezvoltarea unor soluții de transport public nepoluant.