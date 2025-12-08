Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul a fost unul slab, cu o magnitudine de 2,1 și o adâncime de 13,5 km. Cutremurul s-a produs în zona Olteniei, județul Gorj, fiind caracteristic activității seismice reduse dar constante din regiune.

Fiind o magnitudine mică, cutremurul nu a fost perceput semnificativ de către populație, iar autoritățile nu au primit sesizări privind resimțirea acestuia.

Potrivit măsurătorilor, seismul a avut loc relativ aproape de mai multe orașe importante din vestul țării:

20 km nord-vest de Târgu-Jiu

65 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin

68 km sud de Hunedoara

82 km sud de Deva

93 km est de Reșița

Nicio instituție nu a semnalat avarii sau deranjamente cauzate de mișcarea seismică.

Deși regiunea Olteniei nu era considerată tradițional un punct sensibil din punct de vedere seismic, în ultimii ani aici au fost înregistrate mai multe cutremure slabe. Activitatea tectonică este atent observată de specialiști, însă seismele de acest tip nu prezintă risc pentru populație.

Evenimentul de luni se încadrează în categoria cutremurelor care apar frecvent în zonele cu activitate tectonică ușoară și nu necesită măsuri speciale.

Deși seismul de luni nu a provocat efecte, este important să cunoaștem pașii pe care trebuie să îi urmăm în caz de cutremur. Iată cele mai importante recomandări:

1. În timpul cutremurului

-Rămâi în interior, dacă ești deja în clădire.

-Așază-te sub o masă solidă, sub un birou, o grindă sau lângă un perete de rezistență.

-Protejează-ți capul și gâtul cu brațele sau cu un obiect (geantă, pernă).

-Îndepărtează-te de ferestre, oglinzi, obiecte grele și mobilier instabil.

-Nu folosi liftul în nicio situație.

-Dacă ești pe stradă, stai la distanță de clădiri, stâlpi, copaci și cabluri electrice.

2. După cutremur

-Verifică dacă există fisuri, scurgeri de gaze sau apă.

-Nu folosi chibrituri sau brichete, în caz de miros de gaz.

-Ascultă informațiile autorităților la radio sau pe canalele oficiale.

-Nu bloca liniile de urgență decât dacă este absolut necesar.

-Fii atent la replici, mai ales în primele ore.

3. Pregătirea înainte de un seism

-Păstrează în casă o trusă de urgență (apă, lanternă, baterii, medicamente, documente esențiale).

-Fixează mobila grea de pereți.

-Stabilește cu familia un plan de evacuare și un loc de întâlnire.