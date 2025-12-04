Pentru menţinerea activităţii industriale, în data de 3 decembrie 2025, Termo Ploieşti a deschis vana de pe conducta de alimentare cu apă total demineralizată către Rafinăria Petrobrazi. În aceeaşi zi, cu sprijinul Apa Nova Ploieşti, a fost realizat un by-pass între conducta operată de Apa Nova şi firul 1 Brazi, ceea ce a permis alimentarea rezervoarelor ESZ şi continuarea furnizării de apă pentru rafinărie.

Începând de la ora 10 a zilei de joi, ESZ a reluat alimentarea cu apă industrială prin firul 2, fapt care a contribuit la revenirea treptată a activităţii rafinăriei la parametri normali. Menţinerea continuităţii fluxului de apă a fost considerată esenţială pentru prevenirea unei crize energetice la nivel naţional.

„Prima informaţie certă şi importantă este că rafinăria NU s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă. Pe data de 03.12.2025, Termo Ploieşti a deschis vana de pe conducta de alimentare cu apă total demineralizată către Rafinăria Petrobrazi, iar în cursul aceleiaşi zile s-a realizat, cu sprijinul Apa Nova Ploieşti, un by-pass între conducta Apa Nova şi firul 1 (F1) Brazi, făcând posibilă furnizarea apei în rezervoarele ESZ şi către Rafinărie. Astăzi, începând cu ora 10, ESZ a reluat furnizarea apei industriale prin Firul 2, iar activitatea Rafinăriei a început să intre în normalitate. Această continuitate a fost esenţială pentru evitarea unei crize energetice la nivel naţional”, a informat Prefectura Prahova, în urma unei şedinţe cu toate instituţiile implicate în gestionarea crizei apei potabile care afecetază peste 107.000 de oameni şi instituţii din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

În ceea ce priveşte furnizarea apei potabile pentru populaţie, autorităţile precizează că alimentarea nu a fost încă reluată. Deşi apa a plecat din barajul Paltinu, aceasta nu a fost reintrodusă în sistemele Hidro Prahova. Motivul îl reprezintă necesitatea verificării calităţii apei înainte de distribuirea către consumatori. Reintroducerea în reţea nu va avea loc până când Direcţia de Sănătate Publică Prahova nu va confirma că apa respectă toţi parametrii fiziologici şi bacteriologici.

„Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă ar urma să fie atinsă în această seară, în jurul orei 20.00. Imediat după acest moment, Direcţia de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Rezultatele obţinute vor stabili dacă apa poate fi introdusă în reţelele Hidro Prahova. Acest proces este esenţial pentru reluarea furnizării apei în condiţii optime”, au conchis oficialii Prefecturii.

Miercuri după-amiază, la ora 15:30, a început alimentarea aducţiunii şi amorsarea sistemelor ESZ de la staţia de tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, punctul de unde sunt alimentaţi toţi operatorii. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă urma să fie finalizată joi seara, în jurul orei 20. Ulterior acestui moment, Direcţia de Sănătate Publică urma să preleveze probe de apă pentru a analiza parametrii de calitate. Rezultatele analizelor vor determina dacă apa poate fi introdusă în reţelele furnizorului Hidro Prahova, etapă decisivă pentru reluarea distribuţiei în condiţii sigure.

Alimentarea celor 13 localităţi afectate se va face treptat, în conformitate cu procedurile tehnologice impuse pentru astfel de situaţii. Autorităţile subliniază că procesul de distribuţie către populaţie nu a început şi că informaţiile vehiculate în mediul online, care sugerează contrariul, sunt neadevărate. Apa aflată în bazinul Exploatării Sistem Zonal de la Movila Vulpii va fi reintrodusă în reţea doar după confirmarea oficială că îndeplineşte toate standardele sanitare necesare.

Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță că funcționează la capacitate 100% din punct de vedere industrial, asigurând atât necesarul de apă pentru industrie, cât și pentru populație. În prezent, societatea are capacitatea de a relua funcționarea Centralei Electrice OMV Petrom la debitul cerut de 85 l/s, iar volumul de apă furnizat Rafinăriei Petrobrazi este stabil și permite funcționarea planificată la 86 l/s.

Rafinăria Petrobrazi nu a fost oprită niciun moment, iar continuitatea activității a fost posibilă prin colaborarea dintre Exploatare Sistem Zonal Prahova, Termo Ploiești și Apa Nova Ploiești, care au asigurat furnizarea apei industriale către rafinărie. Echipele rămân active pe teren și monitorizează în permanență situația, pentru a menține continuitatea serviciilor.

Exploatare Sistem Zonal Prahova furnizează apă potabilă pentru aproximativ 84% din populația județului Prahova și asigură apă industrială pentru multiple companii din zonă. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, care este autoritate centrală și acționar unic, precum și cu parteneri instituționali și economici din domeniul apei, pentru a garanta furnizarea în condiții optime.