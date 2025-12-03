Potrivit Ministerului Mediului, decizia de a opri alimentarea cu apă nu a venit de la Bucureşti, ci a fost consecinţa unei „incapacităţi a operatorului local ESZ Prahova de a furniza apă potabilă conform normelor sanitare”, după ce au apărut probleme tehnice la Barajul Paltinu.

Ministrul a declarat că, deşi s-au purtat mai multe şedinţe de urgenţă cu reprezentanţi ai instituţiilor responsabile, în niciuna nu a fost semnalat riscul opririi apei sau al întreruperii activităţii operatorilor economici: „în aceste trei zile nu a fost menţionat nicio secundă riscul suspendării alimentării”.

Ca urmare, Buzoianu a cerut demiterea imediată a celor responsabili din ESZ Prahova şi a dispus trimiterea unui corp de control pentru a verifica lanţul de responsabilităţi şi deciziile care au condus la criză. „Cred că trebuie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile”, a transmis ministrul.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susţine că întreaga situaţie este rezultatul „haosului userist”, reproşându-i direct ministrului responsabilitatea: „Am văzut cum ne asigura doamna ministru că s-au luat toate măsurile și că nu se va întâmpla absolut nimic. Din păcate, lucrurile au intrat într-o spirală proastă.”

El a mai subliniat că sunt spitale rămase fără apă şi a cerut trimiterea unui reprezentant al PSD de urgență la Prahova pentru a evalua gravitatea situației: „Am cerut să plece de urgență la Prahova, ştiu că există spitale care au rămas fără alimentare cu apă.

Grindeanu acuză că promisiunile din 26 noiembrie, când Buzoianu afirmase că totul e sub control, s-au dovedit false: „haosul userist” este, în opinia sa, vinovat pentru declanșarea crizei.

Documentele oficiale prezentate la Minister arată că, încă din vară, la Barajul Paltinu existau avertizări privind defectarea golirii de fund GF2 (după desprinderea batardoului submers), ceea ce ar fi impus reducerea nivelului acumulării și măsuri de siguranță.

Totuși, reprezentanţii ESZ Prahova susţin că nu au primit nicio informare oficială care să le permită să anticipeze o criză, acuzarea este respinsă.

Această lipsă de comunicare și coordonare între instituţii, combinată cu decizii amanate, a făcut imposibilă gestionarea eficientă a problemei. În consecinţă, populaţia a rămas fără apă potabilă, iar scandalul a escaladat rapid la nivel politic.

Ministrul Buzoianu a anunţat că a trimis un corp de control să verifice întreaga activitate a ESZ Prahova și a Administrației Bazinale de Apă. pentru a trage la răspundere pe cei vinovaţi. „Trebuie să existe consecinţe ferme pentru cei care nu au acţionat în mod corespunzător”, a afirmat ea.

Pe de altă parte, Grindeanu ameninţă cu represalii politice, iar tensiunile din coaliţia de guvernare se adâncesc: acuzaţiile reciproce şi lipsa unei soluţii imediate pun sub semnul întrebării capacitatea autorităţilor de a gestiona crize critice.

Pentru locuitorii afectaţi, prioritatea imediată este restabilirea apei potabile, dar, în plan politic, repercusiunile acestei crize ar putea rescrie dinamica de putere şi responsabilitate din instituţii.