Potrivit avertismentelor emise vineri, vântul va avea intensificări în sud, centru şi est, iar sâmbătă în sudul şi sud‑estul ţării.

„Vântul va avea intensificări … în Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80…110 km/h”, se arată în comunicat.

Pe fondul acestui ciclon Casio, meteorologii au emis avertizări de tip Cod galben pentru vânt puternic, valabile pentru multe judeţe.

Conform avertizărilor, rafalele pot atinge 110 km/h la munte, iar în zonele joase vântul va sufla cu intensități mai moderate, în general între 50 și 70 km/h.

Zonele din Munţii Banatului şi vestul Carpaţilor Meridionali, precum şi alte sectoare montane, sunt cele mai expuse rafalelor severe, cu valori estimate între 80 și 110 km/h.

În regiunile de câmpie și deal, vântul va fi mai slab, dar persistă riscul pentru intensificări de 50–70 km/h, potrivit meteorologilor.

Autoritățile avertizează cetățenii să evite deplasările inutile în zone expuse, să fixeze bine obiectele care pot fi smulse de vânt și să urmărească doar informările oficiale ale meteorologilor.

De asemenea, se recomandă prudență în special în zone montane sau deschise, unde rafalele pot deveni periculoase și pot afecta circulația sau infrastructura.â

Meteorologii avertizează că vântul puternic poate afecta traficul rutier și feroviar, în special în zonele montane și pe drumurile expuse.

„Se recomandă reducerea vitezei și evitarea deplasărilor în zonele cu rafale puternice pentru prevenirea accidentelor și a problemelor de infrastructură”, se arată în comunicatul ANM.

Serviciile meteorologice și autoritățile locale continuă să monitorizeze situația și să actualizeze avertizările pe măsură ce condițiile meteo evoluează.

„Toate informațiile oficiale privind codurile galbene și eventualele pericole asociate vântului vor fi transmise în timp real prin canalele ANM și autoritățile locale”, transmit meteorologii.

Autoritățile recomandă cetățenilor să asigure obiectele care pot fi smulse de vânt, să închidă ferestrele și ușile exterioare și să evite zonele cu copaci sau acoperișuri instabile.