Monopostul roșu se află în frunte, rulând cu o viteză medie de 31-32 km/h după primele trei ore de cursă. Pe locul al doilea se află monopostul albastru, cu 29-30 km/h, apropiindu-se mai mult de lider decât se anticipa inițial. Configurația indică o bătălie posibilă între cele două monoposturi, cu șanse chiar de egalitate în anumite momente ale cursei, arată o analiză publicată de Evenimentul Zilei.

Pe locul trei se află monopostul maro, care nu mai poate ține pasul cu primele două monoposturi, rulând cu 21 km/h. Mașina maro a depășit monopostul curcubeu, care a căzut pe locul patru, cu 19 km/h. Există speculații că monopostul curcubeu ar putea reduce viteza până la 10-11 km/h din cauza problemelor la motor, potrivit sursei menționate.

Mult mai în spate se află monopostul alb, care a efectuat doar șapte ture până în acest moment. Deși mașina albă urcă treptat în clasament, viteza și numărul redus de ture îi limitează șansele de a recupera pozițiile pierdute.

Vremea a influențat și ea desfășurarea cursei. Din cauza ploii și a vântului, prezența publicului a fost variabilă, însă bucureștenii au venit să-și încurajeze monoposturile favorite. Interesul pentru cursă ar putea crește pe măsură ce vremea se îmbunătățește, iar fanii echipelor să meargă să susțină mașinile preferate.

Cursa continuă, iar șoferii mai au multe ture de parcurs. Rămâne de văzut cât vor rezista motoarele și care dintre piloți vor menține concentrarea și nervii tari până la final pentru a-și păstra poziția în clasament.