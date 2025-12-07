Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a susținut, duminică seară, primele declarații publice după închiderea urnelor. Într-o cursă strânsă pentru conducerea Capitalei, primele estimări exit-poll îl plasează pe liderul USR pe locul al patrulea. Drulă a comentat cifrele preliminare.

Capital.ro vă prezintă LIVE TEXT declarațiile și evoluția situației pe parcursul serii, pe măsură ce numărătoarea voturilor avansează.

„Mă bucur că în această campanie am vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, este important să le corectăm pentru viitor și aici mă refer în special la urbanism și vă spun că în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Rrimăria capitalei și referendumul trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR. Bugetul pe 2026, există legea depusă în Parlament, pentru implementarea referendumului, o susținem cu tărie, le cerem tuturor partidelor să susținem această lege. USR va fi partener pentru propunerile bune pentru oraș. Ciucu spunea să fie ultimele alegeri într-un singur tur, este primarul nou ales, are legitimatare, USR susține două tururi, trebuie în decembrie să trecem aceasta lege. Rămânem alături de București, îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes. L-am încurajat pe Ciprian să aibă curaj pentru reforme”, a zis Drulă.

Exit-poll-ul realizat de Curs-Avangarde

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drula – 12,8%

Ana-Maria Ciceală – 6%

George Burcea – 1%

Altii – 1%

Exit-poll-ul realizat de INSCOP

Ciprian Ciucu (PNL) – 31.7%

Daniel Băluță (PSD) – 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) – 21.1%

Cătălin Drulă (USR) – 12.8%

Ana Ciceală (SENS) – 7%

Biroul Electoral Municipal a validat o serie de institute specializate, fiecare cu structura sa proprie de proprietate și expertiză:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) – companie controlată integral de fostul jurnalist Iosif Buble, care deține și Online Research SRL.

Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale) – institut condus de sociologul Marius Pieleanu.

CIRA (The Center for International Research and Analyses) – companie aparținând sociologului și analistului politic Vladimir Ionaș.

IIC Bio-Trade Consulting – firmă deținută de Ionița Stanca, înregistrată în județul Maramureș.

ARA Public Opinion – structură coordonată de Laurențiu Andrei Vasile (85%), alături de Lincoln Strategy Group LCC (15%), cu sediul în Statele Unite.