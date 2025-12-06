Pe 7 decembrie 2025, locuitorii Bucureștiului vor merge la vot pentru a alege noul primar al orașului. Alegerile au loc pentru că funcția a rămas liberă după ce Nicușor Dan a devenit președintele României. Până atunci, Stelian Bujduveanu asigură interimatul. Primarul ales va rămâne în funcție până la alegerile locale din 2028.

La aceste alegeri pot vota: cetățenii români care locuiesc în București, cei cu reședință în Capitală de cel puțin șase luni înainte de 7 decembrie 2025, cetățenii UE care locuiesc în București și sunt înscriși în lista electorală suplimentară.

Este important ca fiecare alegător să verifice dacă poate vota. Cei care au viza de flotant trebuie să fi făcut-o cu cel puțin șase luni înainte de alegeri pentru a putea vota.

La alegerile din 7 decembrie 2025, în București vor fi 1.289 de secții de vot, în toate sectoarele orașului. Fiecare persoană trebuie să voteze doar la secția din sectorul unde are domiciliul sau reședința.

Pentru a afla exact secția unde votează, cetățenii pot folosi portalul Registrului Electoral. Acolo introduc codul numeric personal, numele și aleg opțiunea „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”. Platforma va arăta secția, adresa și harta locației.

Secțiile se deschid pe 7 decembrie la ora 7:00 și se închid la 21:00. După această oră, nu se mai poate intra, cu excepții speciale. În ziua alegerilor trebuie respectate câteva reguli:

Nu se pot face poze sau filme cu buletinul de vot.

Este interzisă orice propagandă electorală (afise, tricouri, insigne etc.).

Votul este secret și trebuie făcut singur în cabină. Persoanele care nu pot vota singure pot cere ajutorul unui însoțitor ales de ele, dar acesta nu poate fi membru al biroului electoral, observator sau candidat.

Nu se poate vota în locul altcuiva, nu se poate influența votul altor persoane și nu se scoate buletinul din secție.

Dacă greșești la vot, poți cere un buletin nou o singură dată, înainte de a introduce buletinul greșit în urnă.

Pentru a vota la alegerile locale din București, este obligatoriu să ai un act de identitate valabil. Documentele acceptate sunt:

cartea de identitate clasică sau electronică;

cartea de identitate provizorie;

buletin de identitate;

pașaport diplomatic sau diplomatic electronic;

pașaport de serviciu sau pașaport de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar pentru elevii școlilor militare.

Important: pașaportul simplu electronic nu poate fi folosit pentru vot. Pe cărțile electronice de identitate nu se pune ștampila „VOTAT”, doar pe documentele clasice. Procesul de vot este simplu:

Alegătorul prezintă actul de identitate la secția de vot. Operatorul verifică datele în sistemul electoral.

Alegătorul semnează lista electorală și primește buletinul de vot cu ștampila „VOTAT”.

În cabina de vot, aplică ștampila în căsuța cu numele candidatului preferat.

Buletinul se pliază pentru a păstra secretul votului și se introduce în urnă.

La final, alegătorul predă ștampila, primește înapoi actul de identitate și verifică dacă ștampila „VOTAT” este aplicată.

La alegerile din 7 decembrie, fiecare alegător primește un singur buletin de vot, pentru alegerea primarului general. Pe buletin sunt numele, prenumele și sigla tuturor candidaților validați.

În total, sunt 17 candidați: 10 din partide și 7 independenți (unul susținut de o alianță). Chiar dacă doi candidați s-au retras după termenul legal, numele lor va apărea pe buletin.

Un vot poate fi considerat nul în mai multe situații: