Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri, 5 decembrie, legea cunoscută drept „legea Nordis”, un act normativ care introduce reguli mult mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare.

Şeful statului a transmis că obiectivul acestor măsuri este creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea atât a investitorilor, cât şi a familiilor care cumpără locuinţe.

Nicușor Dan a explicat că legea modifică în mod substanţial cadrul legal privind calitatea în construcţii şi sistemul de cadastru.

Printre principalele schimbări se numără interdicţia dezvoltatorilor de a promite vânzarea unei locuinţe viitoare până în momentul în care autorizaţia de construire este notată în cartea funciară şi este realizată procedura de preapartamentare.

Măsura urmăreşte să limiteze riscurile pentru cumpărătorii care achiziţionează locuinţe aflate în fază incipientă de proiect.

Preşedintele Nicușor Dan a precizat şi că noua lege plafonează avansurile care pot fi încasate: maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru etapa structurii de rezistenţă şi 20% pentru partea de instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Totodată, sumele achitate de clienţi vor putea fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de lege, iar nerespectarea acestor obligaţii va fi sancţionată cu o amendă echivalentă cu 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului.

Actul normativ urmează să fie publicat în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

„Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect. Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare. Totodată, se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri. Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință. Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook în după-amiaza zilei de vineri, 5 decembrie 2025.

Înainte de semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, dezvoltatorul imobiliar trebuie să noteze autorizația de construire în cartea funciară, să realizeze pre-apartamentarea blocului și să deschidă cartea funciară pentru unitățile individuale care reprezintă bunuri viitoare.

Ulterior, promisiunile de vânzare-cumpărare se semnează obligatoriu în fața unui notar public, iar notarul public este obligat să solicite notarea promisiunii de vânzare – cumpărare în cartea funciară, potrivit Storia.

Rezervarea unei locuințe înainte de semnarea propriu-zisă a unei promisiuni de vânzare-cumpărare este valabilă cel mult 60 de zile, iar prețul rezervării este de cel mult 5% din prețul total al locuinței. Prețul rezervării se scade ulterior din prețul total al locuinței, ceea ce înseamnă, practic, că prețul rezervării joacă rol de avans.

Ulterior, în cazul în care promisiunea de vânzare-cumpărare nu se semnează în cel mult 60 de zile din vina exclusivă a dezvoltatorului imobiliar, atunci dezvoltatorul este obligat să restituie integral prețul rezervării în cel mult 30 de zile. De asemenea, legea menționează că rezervarea devine nulă în cazul în care prețul rezervării este mai mare de 5% din prețul apartamentului.

Până acum, legea nu prevedea nicio limită pentru avansul pe care dezvoltatorul imobiliar îl putea solicita la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, iar în unele cazuri potențialii cumpărători acceptau să plătească integral sau aproape integral locuința încă de la semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare, în special pentru a obține o reducere de preț. Ulterior, în cazul în care dezvoltatorul imobiliar nu finaliza locuința, procedura de recuperare a banilor putea fi dificilă și implica de regulă acțiuni în instanță.

În varianta inițială adoptată de Senat, legea prevedea plata unui avans de cel mult 15% la semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare, însă această prevedere a fost eliminată complet din forma legii adoptată de Camera Deputaților. Practic, acest avans de 15% la semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare a fost înlocuit cu prețul de rezervare de 5% menționat anterior.

În schimb, legea adoptată de deputați a păstrat mențiunile cu privire la avansul de cel mult 25% la finalizarea structurii de rezistență și de cel mult 20% la finalizarea instalațiilor.

Noua lege prevede că toate sumele plătite de cumpărător ca avans în cadrul promisiunii de vânzare – cumpărare se depun într-un cont bancar deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar și pot fi utilizate doar pentru construcția proiectului pentru care s-a plătit avansul.

Teoretic, cumpărătorii vor avea siguranța că banii plătiți în avans vor fi cheltuiți strict pentru construcția proiectului imobiliar. Dacă banii vor fi folosiți în orice alt scop, legea prevede o amendă în valoare de 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului imobiliar din anul anterior.

Totuși, această amendă ar putea fi nesemnificativă sau chiar imposibil de aplicat în cazul în care proiectul rezidențial este dezvoltat pe un SRL recent înființat. De altfel, o parte dintre dezvoltatori înființează SRL-uri separate pentru fiecare proiect imobiliar pentru o gestionare financiară mai eficientă a proiectelor.