Formula „Valoarea locuinței = chiria × 15 ani”, explicată de Daniel Tudor
Antreprenorul Daniel Tudor a explicat pe contul său de Facebook că formula „Valoarea locuinței = chiria × 15 ani” reprezintă un reper simplu pentru a evalua rentabilitatea unei locuințe. El a precizat că, potrivit acestei reguli, un apartament este considerat rentabil dacă produce, în 15 ani, valoarea sa prin chirie, ceea ce echivalează cu un randament brut anual de aproximativ 6,7%.
Tudor a subliniat însă că regula are limite importante. Potrivit lui, formula ia în calcul doar chiria actuală, fără să includă potențialul de creștere al zonei sau aprecierea valorii imobilului. Nu reflectă riscurile ascunse, cum ar fi eventuale expertize seismice care ar putea diminua valoarea clădirii.
El a concluzionat că regula poate fi utilă doar ca reper de pornire, mai ales pentru cei interesați de cashflow, dar pentru randament total este nevoie de o analiză mai complexă, incluzând indicatori precum CAGR.
Daniel Tudor a anunțat, totodată, lansarea unui curs complet despre alegerea corectă a unui apartament cu potențial de profit, programat pentru 2 decembrie, și a oferit coduri de reducere celor interesați care lasă comentarii cu „voucher”.
„Valoarea locuinței = chiria * 15 ani”Ai auzit formula asta? Probabil da. E ușor de reținut. Pare logică. Și are un sâmbure de adevăr.
Ce spune, de fapt? Că o locuință este rentabilă dacă produce în 15 ani valoarea sa prin chirie. Altfel spus: randament brut de 6,7% pe an. ( 1/15=0,0(6), pentru matematicieni) E o regulă simplă, dar cu multe limite. Și dacă nu le știi… poți lua o decizie proastă, crezând că e bună.
De ce? Pentru că:– Formula ia în calcul chiria din prezent, dar chiriile se schimbă. Iar în 15 ani… se pot schimba multe.
– Nu include potențialul de creștere al zonei. Poți cumpăra într-un loc cu randament mic azi, dar cu chirii duble în 7 ani.– Ignoră total aprecierea valorii. Dacă obiectivul tău e creșterea capitalului, regula de 15 ani poate deveni irelevantă.– Nu ia în calcul riscurile ascunse: Sunt blocuri cu randament de 6,7% care riscă să fie expertizate seismic. După o astfel de etichetă, cât mai valorează imobilul tău?Concluzia?Regula poate fi utilă. Dar doar dacă știi exact ce vrei:Dacă vrei cashflow, poți folosi această formulă ca reper de start.Dacă vrei randament total, trebuie să folosești CAGR și să înțelegi contextul, nu doar cifrele seci.Marți, pe 2 decembrie, lansez cursul complet despre cum alegi corect un apartament care îți aduce profit, nu probleme – fie că îl cumperi pentru tine, fie ca investiție.
Lasă-mi un comentariu cu „voucher” și îți trimit în privat un cod de reducere valabil doar marți”, a scris antreprenorul, miercuri, pe contul său de Facebook.
Românii au îndoieli serioase asupra viitorului pieței imobiliare
Postarea sa a stârnit numeroase reacții din partea românilor, care au ridicat probleme legate de aplicabilitatea formulei în România. Mai mulți internauți au pus sub semnul întrebării relevanța formulei în România, menționând inflația și fluctuațiile pieței imobiliare, comparativ cu economiile stabile ale altor țări.
Un utilizator a observat că, în contextul scandalului Nordis, investițiile sunt tot mai dificile, în timp ce altul a întrebat dacă formula rămâne valabilă dacă chiria este plătită de persoane care primesc subvenții de stat.
Un alt comentator din Brașov a remarcat că prețurile imobilelor sunt mai mari decât acum 1-2 ani, deși chiriile au scăzut, iar un altul a calculat că, pentru investiții reale, valoarea chiriei pe 15 ani trebuie redusă cu aproximativ 20%, ținând cont de cheltuieli, gradul de ocupare și impozite.
„Cu al de Nordis e greu sa mai investească omul aici.
Si daca in chirie ai ucrainieni care dau chirie 1000 Euro obtinuta din subventie de la stat, e valabil acelasi calcul ?
Caz Brasov: Chiriile acum sunt mai mici ca acum 1-2 ani dar imobilele mult mai scumpe, debate it!
Daca o iei in scop investitional e de fapt valoarea chiriei pe 15 ani – 20% Pentru ca mai ai si cheltuieli diverse , alea specifice REIT urilor, daca tot suntem in painea asta , adica „routine maintenance amounts” si mai e si gradul de ocupare care s-ar putea sa nu fie in 15 ani de 100% si mai pui si impozitele. Asa ca teoretic mai e de tras ceva. Si asta mai ales ca e atat de slaba media randamentului in imobiliare in Romania (4-5% peste cap)
Inflatia? Asta cum o calculati? Probabil formula de mai sus e valabila doar in statele cu economie stabila,nu la noi.”, au scris românii în secțiunea de comentarii.
