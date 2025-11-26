Antreprenorul Daniel Tudor a explicat pe contul său de Facebook că formula „Valoarea locuinței = chiria × 15 ani” reprezintă un reper simplu pentru a evalua rentabilitatea unei locuințe. El a precizat că, potrivit acestei reguli, un apartament este considerat rentabil dacă produce, în 15 ani, valoarea sa prin chirie, ceea ce echivalează cu un randament brut anual de aproximativ 6,7%.

Tudor a subliniat însă că regula are limite importante. Potrivit lui, formula ia în calcul doar chiria actuală, fără să includă potențialul de creștere al zonei sau aprecierea valorii imobilului. Nu reflectă riscurile ascunse, cum ar fi eventuale expertize seismice care ar putea diminua valoarea clădirii.

El a concluzionat că regula poate fi utilă doar ca reper de pornire, mai ales pentru cei interesați de cashflow, dar pentru randament total este nevoie de o analiză mai complexă, incluzând indicatori precum CAGR.

Daniel Tudor a anunțat, totodată, lansarea unui curs complet despre alegerea corectă a unui apartament cu potențial de profit, programat pentru 2 decembrie

„Valoarea locuinței = chiria * 15 ani” Ai auzit formula asta? Probabil da. E ușor de reținut. Pare logică. Și are un sâmbure de adevăr.

Ce spune, de fapt? Că o locuință este rentabilă dacă produce în 15 ani valoarea sa prin chirie. Altfel spus: randament brut de 6,7% pe an. ( 1/15=0,0(6), pentru matematicieni) E o regulă simplă, dar cu multe limite. Și dacă nu le știi… poți lua o decizie proastă, crezând că e bună.

De ce? Pentru că: – Formula ia în calcul chiria din prezent, dar chiriile se schimbă. Iar în 15 ani… se pot schimba multe.

De ce? Pentru că: – Formula ia în calcul chiria din prezent, dar chiriile se schimbă. Iar în 15 ani… se pot schimba multe.

– Nu include potențialul de creștere al zonei. Poți cumpăra într-un loc cu randament mic azi, dar cu chirii duble în 7 ani. – Ignoră total aprecierea valorii. Dacă obiectivul tău e creșterea capitalului, regula de 15 ani poate deveni irelevantă. – Nu ia în calcul riscurile ascunse: Sunt blocuri cu randament de 6,7% care riscă să fie expertizate seismic. După o astfel de etichetă, cât mai valorează imobilul tău? Concluzia? Regula poate fi utilă. Dar doar dacă știi exact ce vrei: Dacă vrei cashflow, poți folosi această formulă ca reper de start. Dacă vrei randament total, trebuie să folosești CAGR și să înțelegi contextul, nu doar cifrele seci.