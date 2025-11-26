Legumele vor fi mai scumpe în noul an. Fermierii se pregătesc pentru noi taxe care vor afecta atât recolta, cât și dorința de a produce.

Mai exact, începând cu 1 ianuarie, serele, solariile, silozurile și depozitele de cereale vor fi impozitate, pentru că Parlamentul a eliminat scutirile totale. Noul Cod Fiscal schimbă modul în care se calculează impozitul pentru terenurile agricole aflate în afara localităților. Construcțiile pentru producție vor plăti doar o reducere de 50% la impozit, față de scutirea completă de până acum.

Spre deosebire de serele hidroponice, construite pe beton, majoritatea solariilor sunt pe pământ acoperit doar cu folie – ca terenurile agricole, dar cu costuri mai mari pentru întreținere și muncă. Impozitul va depinde de zona și amplasamentul construcției. De exemplu, un solar aproape de un oraș mare poate plăti mai mult, chiar dacă este pe teren rural.

Toate aceste taxe vor crește prețul legumelor, iar consumatorii simt deja scumpiri constante.

Fermierii se tem că până și solariile mici din curțile caselor ar putea fi taxate, ceea ce ar îngreuna și mai mult munca producătorilor mici. Fermierii sunt nemulțumiți de posibila introducere a unui impozit pe solarii, considerând că măsura fiscală va afecta direct activitatea lor și prețurile legumelor.

Unii legumicultori nu sunt de acord cu această măsură fiscală pentru că deja plătesc impozit pentru terenurile lor și au investit milioane pentru construirea serelor. Alți producători români avertizează că prețurile la legume vor crește în funcție de nivelul impozitului. Alți fermieri sunt conștienți că situația va fi dificilă deoarece legumele sunt deja scumpe, iar impozitul suplimentar va majora și mai mult prețurile.

„Nu sunt de acord cu așa ceva sub nicio formă pentru că, odată ce plătim impozit… eu plătesc impozit la pământ la grădinile mele și nu vă mai spun de investiții, câte milioane am cheltuit să fac acele sere și nu sunt de acord”, a declarat un legumicultor pentru Antena 3 CNN. „Vor creşte preţurile la legume în funcție de cât o fi impozitul. Adică dacă 2 lei ar fi fost legătura de ceapă, cât o să fie de acum?”, spune alt legumicultor. „Va fi foarte rău, prin faptul că ele și așa sunt scumpe toate și mai vine și impozitul ăsta peste noi”, a mai zis alt legumicultor.

Viceprimarul din Seleuș a atras atenția că mulți fermieri se vor gândi de două ori înainte să-și continue activitatea în agricultură. Ba chiar ar putea pleca în străinătate pentru alte locuri de muncă. În același timp, primarul localității avertizează că un astfel de impozit nu va ajuta oamenii care muncesc foarte mult pentru producția de legume.