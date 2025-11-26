Potrivit datelor comunicate, angajatorii au publicat în ultima lună peste 22.000 de locuri de muncă pe eJobs.ro, o parte din acestea fiind legate de pregătirile pentru sezonul de sărbători. În prezent, candidații pot aplica la 21.000 de joburi pe eJobs.ro și la 5.000 de joburi pe iajob.ro.

Capitala se situează pe primul loc, cu 11.000 de poziții deschise, cele mai solicitate domenii fiind call-center / BPO, retail, servicii, industria alimentară, turism și transport / logistică.

Segmentele de candidați cele mai căutate sunt entry-level și fără experiență, urmate de cei cu 2-5 ani experiență.

Roxana Drăghici, Head of Sales eJobs, explică:

„Este o perioadă când în piață nu apar atât de multe poziții de manageri, seniori sau specialiști cu experiență avansată (…). Pe măsură ce lucrurile se vor stabiliza și reechilibra în economie, vom reîncepe să îi vedem mult mai activi și pe ei pe piața muncii.”

Cluj-Napoca se află pe locul doi, cu 3.500 de joburi, având cerere ridicată în retail, industrie alimentară, servicii, logistică, turism și call-center / BPO.

Brașovul se apropie de același volum, iar recrutările vizează preponderent industria alimentară, servicii, turism și retail.

Iașiul rămâne un pol important al angajărilor, cu 2.800 de locuri de muncă, iar Ilfov, Constanța și Timișoara depășesc fiecare pragul de 2.000 de joburi active.

Deși marile orașe atrag grosul ofertelor, județele din sudul și estul țării, precum Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin sau Teleorman, au oferte limitate – doar câteva sute de locuri de muncă.

Roxana Drăghici explică dinamica regională:

„Marile centre urbane (…) atrag majoritatea joburilor white collar (…). Județele industriale au o pondere mare a locurilor de muncă în inginerie și producție. Județele turistice au o ofertă permanentă în HoReCa, iar Ilfov și zonele limitrofe sunt motoare pentru transport și logistică.”

Numărul joburilor remote este de aproximativ 800, semn că tot mai mulți angajatori solicită revenirea la birou sau adoptă modele hibride.

Oferta totală de joburi

În prezent, oferta de angajare este una consistentă pe cele două platforme administrate de eJobs. Pe eJobs.ro sunt active aproximativ 21.000 de anunțuri de angajare, care acoperă o gamă variată de domenii și niveluri de experiență. În paralel, încă 5.000 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro – platformă lansată de eJobs special pentru candidații care vor să aplice rapid, fără documente sau proceduri complexe.

Spre deosebire de procesul clasic, iajob.ro permite înscrierea directă la job fără CV și fără completarea unor formulare extinse, fiind orientată către cei care își caută un loc de muncă în regim accelerat sau preferă un proces de recrutare simplificat. Astfel, cele două platforme împreună pun la dispoziția candidaților un total de 26.000 de joburi, atât în România, cât și în străinătate.