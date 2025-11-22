Pe lângă tendințele intens dezbătute la nivel internațional, precum „marea detașare”, studiul identifică opt tipologii distincte de angajați și evidențiază faptul că tot mai multe persoane adoptă un stil de lucru mai nuanțat, denumit „Implicarea Echilibrată”. Acest concept promovează o relație modernă cu locul de muncă, fundamentată pe flexibilitate și pe adaptarea la etapele diverse ale vieții profesionale și personale.

Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria: ”Pe măsură ce piața muncii se transformă, angajații percep job-ul ca pe o parte integrantă a ecuației ample a vieții lor, care include obiective individuale, viața de familie și angajamente sociale. Ei își ajustează nivelul de implicare profesională, optând pentru o implicare echilibrată, și stabilesc astfel limite clare în ceea ce privește timpul și energia alocate locului de muncă, pentru a nu neglija celelalte dimensiuni ale vieții. În acest context, companiile trebuie să depășească rolul de angajator și să adopte o perspectivă mai cuprinzătoare asupra oamenilor, privindu-i ca indivizi cu preocupări și aspirații multiple. Beneficiile extrasalariale relevante devin un factor esențial pentru atragerea și păstrarea talentelor, fiind un mijloc prin care companiile pot răspunde nevoilor diverse ale angajaților. Studiul este menit să ofere organizațiilor o înțelegere profundă a realității pieței muncii, ajutându-le să creeze un mediu care sprijină bunăstarea atât în viața profesională, cât și în cea personală a angajaților.”

83% dintre angajați “iubesc” sau spun că “le place” compania lor , iar starea de bine la locul de muncă este evaluată la 7.8/10 în medie (8.1/10 în România)

, în timp ce 35% consideră că job-ul este la fel de important ca restul vieții lor (35% în România) Cei mai importanți doi factori care determină atractivitatea unui angajator rămân salariul bun (53%) și beneficiile “care răspund nevoilor mele” (36%)

Angajații se simt împliniți în special datorită atmosferei de lucru plăcute și care oferă grijă (43%) și datorită recunoașterii (38%)

56% dintre angajați spun că principalul factor care contribuie la o viață bună este legătura cu ceilalți (familie, prieteni, colegi), urmat de timpul personal (42%)

co nsideră că munca are un rol important dar că nu reprezintă singurul scop din viață (similar cu 71% global). Doar 9% dintre angajații români sunt complet neimplicați la job.

6 din 10 români spun că au o legătură apropiată cu compania pentru care lucrează și că intenționează să rămână la actualul job atât de mult cât e posibil.

Românii merg la job pentru că le place mediul de lucru (52%) , le face plăcere activitatea pe care o fac (48%) și ca să plătească facturile (51%).

Găsiți studiul complet pe www.pluxee.ro.