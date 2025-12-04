Un proiect de lege aflat în prezent la Camera Deputaților prevede că unitățile administrativ-teritoriale vor putea continua lucrările de cadastru și intabulare gratuite pentru cetățeni. Măsura se aplică în toate UAT-urile și vizează terenurile și proprietățile imobiliare, fără costuri pentru proprietari.

Deputata de Mureș Dumitrița Gliga a anunțat că, miercuri, 3 decembrie, Comisia juridică, de disciplină și imunități a adoptat un raport cu amendamente importante.

Acestea permit primăriilor să continue contractele începute de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în cadrul programelor cu finanțare europeană, astfel încât cetățenii să poată beneficia în continuare de intabularea gratuită.

Potrivit informațiilor prezentate, lucrările de înregistrare sistematică derulate prin proiectul major de creștere a gradului de acoperire a sistemului de cadastru în zonele rurale vor continua pe toată durata finanțării europene. Acest proiect a fost finanțat inițial prin Programul Operațional Regional 2014–2020 și este etapizat în cadrul Programului Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021–2027.

Un element important este faptul că aceste contracte vor putea continua indiferent de penalitățile de întârziere acumulate de prestatori. Măsura vine ca răspuns la realitățile din teren, unde numeroase blocaje administrative au întârziat finalizarea lucrărilor.

Prelungirea contractelor este justificată de complexitatea lucrărilor de cadastru și de numeroasele dificultăți întâmpinate. Printre problemele semnalate se numără lipsa documentelor necesare puse la dispoziție de primării sau alte instituții publice, întocmirea greșită a unor planuri parcelare în baza legilor fondului funciar și neemiterea adeverințelor de posesie de către unele autorități locale.

De asemenea, în multe cazuri, schițele terenurilor aflate în proprietatea statului nu sunt atașate la inventarele oficiale, iar delimitarea acestora în teritoriu nu a fost realizată.

Alte dificultăți țin de imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate pentru unele terenuri cu vegetație forestieră și de accesul dificil în anumite zone colinare sau montane, unde măsurătorile sunt greu de efectuat.

La nivel național sunt implicate aproximativ 660 de unități administrativ-teritoriale. În județul Mureș, printre comunele incluse în acest proces se numără Band, Crăciunești, Cuci, Eremitu, Ernei, Gheorghe Doja, Ibănești, Ogra, Sânger, Sânpaul și Vătava.

Proiectul de lege urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie promulgat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial.