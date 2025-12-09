Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță un set amplu de demersuri instituționale, după ce verificările efectuate asupra achiziției microbuzelor pentru elevi au ridicat suspiciuni cu privire la transparența și corectitudinea procesului. Microbuzele electrice, achiziționate de consiliile județene prin fonduri din PNRR, au ajuns în atenția publică după ce presa a semnalat că unele județe au plătit aproape dublu pentru același tip de vehicule.

Pîslaru explică faptul că ministerul a sesizat deja instituțiile competente în zona de antifraudă și concurență, iar în scurt timp va fi transmisă și o reclamație către ANAF.

Într-o intervenție la Digi24, acesta a precizat:

„În mod evident am sesizat DLAF (departamentul pentru lupta antifraudă) care este autoritatea națională legată de fraudă pentru partea aceasta de suspiciuni legate de posibile interferențe și ideea de ajustarea ofertelor la bugetul maximam și nu la cel ai bun preț pe care poți să-l oferi.”

Ministrul subliniază că analiza internă a evidențiat și alte posibile încălcări sau aspecte neclare, care nu țin doar de prețul final, ci și de comportamentul ofertanților, precum și de eventuale probleme fiscale.

„Și mai sunt încă două autorități pe care le-am sesizat: Consiliul concurenței și avem inclusiv o sesizare către ANAF pentru că sunt și niște întrebări legate de TVA sau de colectare. Această sesizare urmează să o trimit zilele viitoare.”

Pe lângă instituțiile naționale, ministrul Dragoș Pîslaru a decis transmiterea unei sesizări și către Parchetul European (EPPO), în condițiile în care fondurile utilizate provin din PNRR, mecanism aflat sub jurisdicția EPPO în cazul suspiciunilor de fraudă.

Pîslaru anunță într-o postare publică faptul că a declanșat procedura de informare a procurorilor europeni, care pot deschide o investigație propriă privind modul în care autoritățile județene au atribuit contractele pentru microbuzele electrice.

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.”

Ministrul explică faptul că decizia vine în urma unor constatări îngrijorătoare: