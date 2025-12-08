Această adopție accelerată se vede direct în evoluția pieței: capitalizarea sectorului token-urilor AI a atins 30 de miliarde de dolari în noiembrie 2025, iar volumul zilnic de tranzacționare depășește 3 miliarde de dolari, potrivit CoinGecko. În acest context, Bitget, cea mai mare Universal Exchange (UEX), analizează modul în care AI se integrează în ecosistemul cripto și provocările complexe pe care această tehnologie le aduce.

Cum se face trecerea către investițiile cripto bazate pe AI?

Adopția AI în cripto a început cu roboții de tranzacționare îmbunătățiți prin inteligența artificială. Un robot de tranzacționare este un software care interacționează în mod direct cu bursele cripto pentru a executa automat operațiuni și a gestiona tranzacțiile pentru un utilizator. Când este îmbunătățit prin AI și Machine Learning (ML), acest software poate lua decizii de tranzacționare, poate gestiona riscul portofoliului și poate executa tranzacții autonom.

Spre deosebire de un robot tipic, care folosește condiții statice predefinite (de exemplu: „cumpără când media pe 50 de zile intersectează media pe 200 de zile”), un robot AI învață, se ajustează și generează prognoze superioare din seturi mari de date în continuă evoluție.

Roboții devin extrem de valoroși atunci când piața cripto trece prin perioade de volatilitate accentuată. În momentele în care piața este indecisă, un robot poate profita de fluctuațiile mici de preț, plasând în mod sistematic ordine de cumpărare și vânzare într-un interval prestabilit, o strategie cunoscută ca „grid trading”. Astfel, poate genera constant mici câștiguri din mișcările de piață – ceva aproape imposibil de realizat manual. Pentru că funcționează exclusiv pe baza logicii, robotul elimină și componenta emoțională, care duce adesea la greșeli precum vânzările făcute din panică în perioadele de scădere sau cumpărările impulsive în momentele de euforie.

În ultima vreme, piața a văzut și ascensiunea agenților AI. Un agent AI este o entitate software autonomă proiectată să își analizeze mediul, să formuleze judecăți și să ia acțiuni necesare pentru a îndeplini obiective specifice, adesea fără instrucțiuni directe din partea omului.

Acești agenți reprezintă următoarea evoluție dincolo de roboții simpli, oferind mai multă autonomie și complexitate funcțională. Spre deosebire de sistemele statice, agenții AI sunt construiți să monitorizeze, să planifice și să execute sarcini în mai mulți pași în mod independent. Ei colectează, examinează și sintetizează cantități mari de informații pentru a simplifica procesul decizional și pentru a oferi recomandări de tranzacționare personalizate în funcție de profilul de risc al utilizatorului. Agenții sunt dinamici; ei folosesc raționamente avansate pentru a analiza întregul context (grafice, sentimentul curent, statusul portofoliului și schimbările de reglementare) pentru a-și redefini și adapta imediat strategia.

Aspecte esențiale pentru utilizarea responsabilă a AI în cripto

Deși AI prezintă oportunități enorme, adopția sa introduce riscuri importante, care necesită prudență și supraveghere clară.

O provocare importantă este responsabilitatea utilizatorului final. Deși instrumentele AI simplifică deciziile și oferă acces la strategii avansate, utilizatorii trebuie să fie informați și implicați activ. A te baza doar pe recomandările unui robot, fără să înțelegi elementele de bază ale blockchain-ului, ale pieței sau comportamentului investitorilor, poate duce la rezultate slabe atunci când AI-ul greșește sau apare o situație neprevăzută în piață. În plus, AI-ul nu poate ține cont de factori profund personali, cum ar fi obiectivele financiare proprii sau nivelul individual de toleranță la risc, factori care au o influență importantă atunci când alegi cum să investești.

Un alt element major este imperfecțiunea tehnică specifică tehnologiei AI mai noi. Trebuie avut în vedere riscul de erori structurale sau eșecuri. De exemplu, unele modele AI antrenate excesiv pe date istorice pot funcționa impecabil în simulări, dar pot eșua în condiții reale, neprevăzute, ducând la oportunități ratate sau pierderi.

Defectele tehnice sau lipsa testării robuste au provocat în trecut pagube financiare severe. Un exemplu este colapsul recent al tokenului ChainOpera AI (COAI), care s-a prăbușit cu 96% din valoarea sa pe fondul unor probleme în gestionarea algoritmică.

În final, piața trebuie să țină cont de faptul că reglementările privind AI evoluează rapid. Legea AI a UE este primul cadru legal complet din lume dedicat inteligenței artificiale și urmărește să stabilească standarde clare, la nivel global, pentru modul în care această tehnologie este dezvoltată, folosită și administrată. Spre deosebire de reglementările tradiționale, impuse de „sus în jos”, legea folosește o structură inovatoare, bazată pe niveluri de risc, asemănată unei „piramide”, în care fiecare nivel corespunde unei categorii diferite de risc și unui set de reguli adaptate acesteia. Modul în care aplicațiile AI vor fi încadrate în aceste niveluri va influența direct sectorul cripto și va impune eforturi mai mari pentru conformarea la noile reguli.

Deși legea AI a fost adoptată în 2024 și era inițial prevăzută pentru implementare graduală, cu prevederile pentru riscuri ridicate programate să intre în vigoare în august 2026, Comisia Europeană a extins recent termenul principal de conformare până în decembrie 2027.

Viitorul pieței cripto va fi, fără îndoială, modelat de sisteme inteligente. Integrarea AI, de la roboți de tranzacționare avansați până la agenți complet autonomi, marchează o transformare profundă în modul în care funcționează ecosistemul criptomonedelor. Această convergență accelerează deja eficiența pieței și face strategiile de investiții cripto accesibile unui număr tot mai mare de utilizatori.

Jucători importanți ai industriei, precum Bitget, nu mai sunt doar platforme de tranzacționare, ci evoluează în ecosisteme inteligente care reunesc cunoaștere, instrumente avansate și noi posibilități tehnologice. Supravegherea umană rămâne esențială, însă rolul ei se schimbă: de la intervenție manuală la o contribuție strategică, în care oamenii devin arhitecții care ghidează această nouă etapă a inovației.

Avertisment de risc:

Investițiile în active digitale implică riscuri semnificative și sunt supuse fluctuațiilor de preț. Este recomandat să investiți doar sumele pe care vă permiteți să le pierdeți. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare, iar Bitget nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi financiare. Pentru detalii suplimentare, consultați Termenii și condițiile disponibile pe website-ul oficial.

Material sustinut de Bitget