Organizația IMM România și-a exprimat poziția față de proiectul de ordonanță privind măsurile fiscal-bugetare pentru 2026, subliniind sprijinul pentru menținerea cotei unice de 1% pentru veniturile microîntreprinderilor. Totodată, reprezentanții mediului de afaceri solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei pentru salariul minim și după 1 iulie 2025, data la care salariul minim brut va fi majorat.

Potrivit IMM România, reducerea sumei neimpozabile de la 300 la 200 de lei ar constitui, de fapt, o creștere mascată a fiscalității asupra forței de muncă. Organizația subliniază că menținerea sumei de 300 de lei ar conduce la o creștere a salariului net la 2.741 de lei, față de 2.574 de lei în prezent, oferind angajaților un câștig suplimentar de 167 de lei.

„Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) şi după data de 1 iulie 2026, când are loc creşterea salariului minim brut pe ţară, pentru asigurarea unei creşteri a veniturilor nete ale salariaţilor (reducerea sumei neimpozabile este practic o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă). Simularea privind păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026 arată că salariul net ar fi de 2741 de lei, faţă de 2574 de lei în prezent, mai mare cu 167 de lei”, se arată într-un comunicat al IMM România privind poziţia organizaţiei faţă de prevederile din proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat de Ministerul Finanţelor.

Pe lângă această măsură, IMM România susține devansarea eliminării impozitului pe construcțiile speciale de la 1 ianuarie 2027 la 1 ianuarie 2026. Organizația sprijină și reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, cu eliminarea completă în 2027.

Totodată, se cere eliminarea accizei din baza de calcul a cifrei de afaceri pe întreg lanțul comercial, nu doar la producători și importatori, argumentând că includerea acesteia pentru distribuitori este mai nocivă decât IMCA sau impozitul pe construcții speciale.

„Susţinem eliminarea impozitului pe construcţiile speciale începând din 1 ianuarie 2026, faţă de 1 ianuarie 2027, cum este prevăzut de actul normati; Suntem de acord cu reducerea IMCA la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea completă din 2027; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanţ comercial (includerea accizei în baza de calcul pentru distribuitori fiind mai nocivă decât IMCA şi ICAS)”, se menţionează în comunicatul IMM România.

Proiectul de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor prevede pentru microîntreprinderi o cotă unică de 1% pentru veniturile obținute, eliminând plafonul de 60.000 de euro pentru aplicarea acestei cote. Începând cu 2026, plafonul aplicabil va fi de 100.000 de euro. Din datele oficiale, din cele 895.000 de firme care au depus bilanț în 2024, 678.000 aveau cifra de afaceri sub acest prag.

Alte modificări importante prevăd schimbarea termenului de transmitere a facturilor în Spațiul Privat Virtual (SPV) la 5 zile lucrătoare de la emitere și amânarea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care ANAF poate trimite notificări privind diferențe la decontul precompletat E-TVA pentru firmele cu TVA la încasare.