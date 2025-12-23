Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat, pe contul său de Facebook, creșterea cheltuielilor din viitorul buget al Camerei Deputaților, votat recent în comisia pentru buget, finanțe și bănci. El a precizat că, după majorarea taxelor, cheltuielile continuă să crească: personalul beneficiază de o creștere a salariilor de 8%, sporurile și indemnizațiile urcă cu 28%, iar cheltuielile pentru bunuri și servicii cresc cu 29%.

Totodată, Năsui a atras atenția că cheltuielile pentru deplasări, pe care le-a descris drept „turism pe banii statului în destinații exotice”, vor crește cu 25%.

Deputatul USR a afirmat că, în timp ce majorarea taxelor a dus la scăderea veniturilor și la creșterea prețurilor pentru populație, în instituțiile statului „totul merge bine”. El a mai zis că decizia de a crește taxele a fost o greșeală, pentru că, potrivit lui, statul nu mai are motive să se reformeze sau să reducă cheltuielile semnificativ, fiindcă resursele financiare sunt acum disponibile.

„După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli. Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților. Cheltuielile de personal cresc cu 8%. Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%. Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%. Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%! E clar că austeritatea nu e pentru toți. Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”, a zis Năsui.

Cu o zi în urmă, Năsui a criticat guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că a ales să crească taxele în loc să reducă cheltuielile inutile. Potrivit lui, la începutul mandatului, când guvernul avea putere și bani, putea să taie privilegii și subvenții pentru grupurile de interese, dar nu a făcut asta.

Năsui spune că guvernul a mers pe calea ușoară: a majorat taxele și a promis că va reduce cheltuielile, dar nu a făcut nimic. Astfel, statul nu mai simte presiune financiară și guvernul nu mai are motive reale să taie privilegii. În plus, puterea politică a guvernului s-a slăbit, așa că cei care beneficiază de privilegii nu vor accepta tăieri.

Deputatul susține că cel mai mare rău făcut de guvern a fost creșterea taxelor, care a dus la prețuri mai mari și la scăderea puterii de cumpărare a oamenilor. Năsui mai spune că, indiferent dacă a fost lipsă de viziune sau de voință, guvernul Bolojan este singurul responsabil pentru că nu a făcut reformele promise și că nu poate da vina pe alte partide.