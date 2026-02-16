Traficul pe DN 7C – Transfăgărășan va fi afectat direct de lucrările care se desfășoară în zona barajului Vidraru, autoritățile stabilind închiderea temporară a circulației pe un tronson bine definit al șoselei montane. Măsura intră în vigoare începând de marți, 17 februarie 2026, și se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 61+500 și 61+750.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anunțat oficial decizia, explicând că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru.

„Circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN 7C), în zona barajului Vidraru. Începând de marţi, 17.02.2026, circulaţia rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărăşan (DN7C), pe sectorul cuprins între km 61+500 şi km 61+750, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru”, au arătat reprezentanţii CNAIR.

Programul restricțiilor de trafic este clar stabilit pe zile și intervale orare. Astfel, de luni până joi, circulația va fi închisă între orele 08:00-11:00 și 13:00-18:00.

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, traficul va fi restricționat în intervalul 08:00-11:00. În afara acestor ore, circulația se va putea desfășura în condiții normale, cu respectarea semnalizării rutiere existente.

„Luni – joi în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00

Vineri – sâmbătă – duminică în intervalul orar 08:00 – 11:00”.

Măsura are caracter temporar și este limitată strict la zona în care se execută intervențiile tehnice, însă șoferii care intenționează să tranziteze Transfăgărășanul trebuie să își planifice deplasările în funcție de noul program.

Pe lângă închiderea temporară a circulației, autoritățile au impus și restricții suplimentare privind staționarea autovehiculelor în perimetrul afectat de lucrări. Decizia are în vedere riscurile asociate zonei de versant, unde există posibilitatea producerii unor căderi de pietre.

În acest context, reprezentanții CNAIR au transmis că oprirea autovehiculelor în apropierea versantului este interzisă, pentru a preveni incidentele.

„Este interzisă staţionarea autovehiculelor în zona versantului pentru a preveni producerea unor accidente generate de eventuale căderi de pietre de pe acesta. De asemenea, staţionarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă se va putea realiza în zona km 56+600. Pe durata restricţiilor, participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară precum şi indicaţiile personalului din teren”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Autoritățile subliniază că respectarea semnalizării temporare și a indicațiilor oferite de personalul aflat în teren este esențială pentru desfășurarea în siguranță a traficului în zonă. Intervențiile de retehnologizare la barajul Vidraru presupun activități care pot afecta temporar condițiile de circulație, motiv pentru care restricțiile sunt aplicate etapizat și monitorizat.

Barajul Vidraru și sectorul aferent de pe Transfăgărășan reprezintă un punct important atât pentru infrastructura energetică, cât și pentru circulația rutieră din zonă, iar lucrările în curs impun adaptarea temporară a traficului pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță.