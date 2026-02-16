Toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană vor avea mai multe sisteme de siguranță integrate. Scopul acestor schimbări este simplu: mai puține accidente și șoferi mai protejați.

O noutate importantă este pregătirea mașinilor pentru un sistem care oprește pornirea motorului dacă șoferul a băut.

Dispozitivul presupune un test de respirație înainte de plecare, iar motorul pornește doar dacă rezultatul este negativ.

În Germania, folosirea efectivă nu este obligatorie, dar în alte țări, precum Suedia sau Italia, sistemul este deja utilizat în anumite situații.

În 2024, au avut loc în Germania 35.100 de accidente în care cel puțin o persoană implicată consumase alcool. Germania aplică sancțiuni severe – de exemplu, prima depășire a limitei de 0,5 ‰ se pedepsește cu o amendă de 500 de euro, două puncte de penalizare și suspendarea permisului de conducere timp de o lună. În plus, Comisia va continua să monitorizeze implementarea recomandărilor. În caz de încălcări repetate, amenda crește, iar permisul poate fi suspendat pentru trei luni.

Sistemul e-Call, prezent în mașinile noi din 2018, primește o versiune actualizată. În caz de accident grav, mașina poate suna automat la 112 și trimite locația și datele necesare pentru ajutor rapid.

Noua versiune folosește rețelele 4G și 5G, mai rapide și mai fiabile decât vechile rețele 2G și 3G.

Mașinile noi vor avea și frânare automată pentru a evita accidentele cu pietoni sau bicicliști. În plus, sistemul poate monitoriza atenția șoferului și poate avertiza dacă acesta pare obosit sau distras. Asistentul pentru menținerea benzii de circulație va fi disponibil și la mașinile cu servodirecție hidraulică.

Partea frontală a mașinilor va fi proiectată astfel încât impactul asupra pietonilor să fie mai puțin periculos. Această modificare nu se vede la exterior, dar poate salva vieți în caz de accident.

Toate aceste tehnologii vor fi incluse standard în mașinile noi, fără costuri suplimentare. Practic, fiecare mașină nouă va fi mai sigură pentru șofer, pasageri și pietoni.