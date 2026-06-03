Căsătorii mai puține, divorțuri mai multe: schimbare vizibilă în România

Tot mai puține cupluri din România aleg să își legalizeze relația prin căsătorie, în timp ce separările devin mai frecvente de la o perioadă la alta. Statisticile recente arată că distanța dintre numărul căsătoriilor și cel al divorțurilor se micșorează treptat, iar în anumite regiuni diferențele ajung să fie tot mai reduse. În același timp, se observă o creștere a deciziilor de despărțire, pe fondul unor modificări de natură socială și comportamentală.

Cele mai recente statistici publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în luna martie, au fost înregistrate puțin peste 3.100 de căsătorii și peste 2.200 de divorțuri la nivel național. Raportul rezultat indică aproximativ șapte divorțuri la zece căsătorii, o proporție care evidențiază apropierea dintre cele două valori. Fenomenul reflectă o dinamică în care formarea și destrămarea familiilor se află într-un echilibru tot mai fragil.

În județul Cluj, situația apare și mai accentuată. În luna martie au fost consemnate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce corespunde unei proporții de aproximativ un divorț la două căsătorii. Comparativ cu perioada similară din anii anteriori, diferențele sunt semnificative și indică o schimbare de ritm în structura familială locală.

În martie 2025 au fost înregistrate 188 de căsătorii și 50 de divorțuri, iar în martie 2024 numărul căsătoriilor a ajuns la 250, în timp ce divorțurile au fost 46. Evoluția arată o scădere constantă a numărului de căsătorii, în timp ce divorțurile au urmat o tendință de creștere sau menținere relativ stabilă.

Datele Institutului Național de Statistică includ divorțurile pronunțate de instanțele de judecată, dar și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă. Această metodă de colectare oferă o imagine completă asupra numărului de cupluri care aleg să își încheie oficial relația, indiferent de procedura juridică utilizată.

Specialiștii pun aceste evoluții pe seama unor transformări sociale care s-au accentuat în ultimii ani. În analiza lor, tot mai multe cupluri amână momentul căsătoriei sau renunță complet la acest pas, în timp ce separarea este privită mai frecvent ca o opțiune acceptată în situațiile în care relațiile nu mai funcționează.

Printre factorii menționați se numără schimbările de mentalitate, creșterea independenței financiare a partenerilor și redefinirea priorităților personale. Aceste elemente sunt asociate cu modificarea modului în care este percepută instituția căsătoriei și cu dinamica relațiilor de cuplu în prezent.