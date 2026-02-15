Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui în buletin este un drept legal al fiecărui cetățean român, dar procesul implică pași administrativi clari, documente specifice și taxe obligatorii.

Procesul de schimbare a numelui se desfășoară în două etape principale: depunerea cererii inițiale și depunerea cererii finale după publicarea în Monitorul Oficial.

Depunerea cererii inițiale

Primul pas este depunerea cererii la unitatea administrativ-teritorială de domiciliu. Documentele necesare includ:

Cerere tip completată pentru schimbarea numelui;

Act de identitate în termen de valabilitate – original;

Certificatele de naștere și căsătorie/divorț – originale;

Procură specială autentificată, dacă cererea este depusă prin reprezentant;

Taxa administrativă: 50 lei.

Această etapă confirmă intenția legală de a schimba numele și este obligatorie înainte de publicarea cererii.

Depunerea cererii finale

După aprobarea cererii inițiale, urmează depunerea documentației finale. Aceasta etapă presupune verificarea publicării cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și completarea documentelor suplimentare.

Documente necesare pentru cererea finală:

Cerere tip completată;

Act de identitate – original;

Certificatele de stare civilă – originale;

Exemplar din Monitorul Oficial cu publicarea cererii (publicarea trebuie să fie cu minim 30 de zile și maxim 1 an);

Certificat de cazier judiciar al solicitantului;

Memoriu justificativ care explică motivele schimbării numelui;

Consimțământul părților implicate (soț, părinți etc.) în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;

Orice documente suplimentare care susțin cererea;

Procură specială autentificată, dacă este folosit un reprezentant;

Taxa administrativă: 50 lei.

Pentru procesarea cererii în termen de 30 de zile, conform Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov (adresă nr. 7224/06.06.2025), se aplică o taxă suplimentară de 313 lei, care se plătește în contul Trezoreriei.

Pe ordinul de plată trebuie menționat: „taxă transcriere” și numele titularului actului.

Câteva sfaturi dacă dorești să-ți schimbi numele: