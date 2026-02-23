Modificarea sistemului RCA prin creșterea numărului de clase de bonus de la 8 la 14 este una dintre cele mai importante schimbări propuse și are impact direct asupra modului în care sunt calculate reducerile sau penalizările aplicate șoferilor. În ultimii ani, polițele de răspundere civilă auto au înregistrat creșteri de preț considerabile, în unele cazuri chiar și de până la 40% de la un an la altul, ceea ce a amplificat presiunea asupra conducătorilor auto.

Extinderea sistemului de bonus la 14 clase ar putea atenua efectul scumpirilor pentru șoferii care provoacă accidente, susține brokerul de asigurări Valeriu Bădilă pentru Antena3. Acesta explică faptul că o diferențiere mai amplă între clase ar putea însemna penalizări mai puțin abrupte în cazul retrogradării după o daună.

„Eu cred că această creștere a numărului de clase face ca majorarea prețurilor să se diminueze un pic sau să nu mai fie amendați atât de tare șoferii în cazul în care au accidente. Pentru că una este când scazi din B8 și alta este când scazi din B14, în condițiile în care reducerea maximă rămâne de 50% față de prețul de bază al RCA-ului”, a explicat brokerul.

În esență, chiar dacă reducerea maximă rămâne plafonată la 50% din prețul de bază al poliței RCA, distribuirea acesteia pe mai multe clase ar permite o ajustare mai fină a tarifelor, evitând salturi bruște în costurile suportate de șoferi după producerea unui accident.

O problemă centrală în aplicarea noilor reguli RCA este modul în care se va face conversia între vechile și noile clase de bonus. Șoferii care au atins deja nivelul maxim de reducere în sistemul actual, respectiv B8, așteaptă clarificări privind echivalarea automată cu noile clase.

Valeriu Bădilă consideră că o conversie corectă ar trebui să se facă automat, fără a obliga asigurații să parcurgă din nou mai mulți ani pentru a ajunge la același nivel de reducere.

„Corect ar fi ca cei care au luat în calcul această modificare să fi atribuit valorile corespondente automat, adică de la B8 la B14. Pentru că altfel, dacă eu am B8 și beneficiez deja de o reducere de 50%, să mai fie necesar să cresc încă șase ani pentru a ajunge la aceeași reducere mi se pare că nu este corect”, a spus Valeriu Bădilă, conform Observator.

Pe lângă această schimbare, o altă măsură intens dezbătută în piața RCA este posibilitatea transferului clasei de bonus-malus între membrii aceleiași familii. Ideea presupune ca un șofer să poată beneficia de istoricul favorabil al altui membru al familiei la încheierea poliței.

Brokerul de asigurări respinge însă această variantă și avertizează asupra riscurilor pe care le implică o astfel de flexibilizare a sistemului.

„Eu personal nu sunt de acord cu această variantă. Fiecare dintre noi ar trebui să avem această clasă care să ne aducă beneficii, indiferent de relația de familie. Altfel, putem avea daune multiple și să ne trezim la sfârșitul anului că vom beneficia totuși de o reducere”, a afirmat Valeriu Bădilă.

În opinia sa, transferul bonusului ar putea diminua responsabilitatea individuală în trafic, mai ales în cazul șoferilor tineri sau al celor considerați statistic mai predispuși la producerea accidentelor, afectând echilibrul sistemului de tarifare.

Dincolo de structura claselor de bonus și de transferul acestora, discuția despre viitorul sistemului RCA include și modul în care sunt sancționați șoferii în funcție de gravitatea daunelor produse. În prezent, penalizarea se aplică în principal în funcție de existența unui accident, fără a ține cont în mod direct de impactul financiar al acestuia asupra asigurătorului.

Valeriu Bădilă susține că un criteriu mai echitabil ar fi cuantumul despăgubirii achitate în baza poliței RCA, considerând că diferența dintre o daună minoră și una majoră ar trebui să se reflecte proporțional în penalizare.

„Aș lua în calcul mai degrabă valoarea despăgubită de un RCA. Una este să aduci un prejudiciu minor și alta este să ai o daună majoră, care implică automat creșterea prețului polițelor pentru mai mulți participanți la trafic”, a explicat brokerul.

Acesta a oferit ca exemplu diferența dintre o simplă zgârietură și un accident soldat cu pagube de ordinul zecilor de mii de lei, subliniind că impactul financiar real asupra întregului sistem de asigurări ar trebui să fie elementul central în stabilirea penalizărilor din mecanismul bonus-malus aplicat polițelor RCA.