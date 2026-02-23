O amendă de circulație nu este definitivă doar pentru că a fost dată de un polițist. În 2026, șoferii au dreptul să conteste procesul-verbal dacă există greșeli sau dacă sancțiunea nu este justificată. Contestarea se face doar în instanță, nu la Poliție sau la Primărie, iar termenul în care poți face asta este strict și trebuie respectat.

Procesul-verbal este documentul oficial prin care se aplică amenda. Pentru ca acesta să fie valabil, trebuie să conțină numele și prenumele agentului care a constatat contravenția, numele și prenumele persoanei sancționate, CNP-ul sau datele firmei în cazul persoanelor juridice, detalii despre autovehicul inclusiv numărul de înmatriculare, descrierea faptei, data comiterii acesteia și semnătura agentului.

Dacă lipsește chiar și o singură informație sau există greșeli, precum o cifră greșită în CNP sau o literă greșită în numărul de înmatriculare, procesul-verbal poate fi anulat de instanță. Dacă fapta nu este descrisă clar și complet, amenda poate fi anulată. De exemplu, dacă procesul-verbal arată doar viteza înregistrată de radar, fără să precizeze limita legală din zonă, sancțiunea poate fi contestată cu succes.

Urmând pașii legali și prezentând actele necesare, poți obține anularea amenzii, evitând plata sancțiunii sau alte restricții, cum ar fi suspendarea permisului sau a certificatului de înmatriculare. Chiar dacă procedura poate dura ceva timp, respectarea regulilor te poate scuti de consecințe neplăcute.

Șoferii au 15 zile la dispoziție pentru a contesta amenda primită, termenul începând de când sunt informați că sancțiunea a fost aplicată. Pentru a contesta amenda, trebuie parcurși câțiva pași simpli. Mai întâi, se plătește taxa de timbru la primăria de domiciliu, apoi plângerea se depune la judecătoria de acasă sau la instanța din localitatea unde s-a dat amenda.

Dosarul trebuie să includă plângerea scrisă, în care explici pe scurt situația și motivele pentru care contestarea este justificată, copia procesului-verbal, dovada plății taxei de timbru și eventualele documente care susțin cazul tău. Poți adăuga și probe materiale, cum ar fi fotografii sau înregistrări video și audio, pentru a demonstra ce s-a întâmplat.

Nu este obligatoriu să angajezi avocat. Oricine se poate reprezenta singur și poate chiar solicita ca judecarea să se facă în lipsa sa. În practică, mulți șoferi au reușit să obțină anularea amenzii când au arătat instanței că procesul-verbal avea erori sau că faptele descrise de polițist erau greșite sau incomplete.

Uneori, amenda se poate prescrie. Dacă procesul-verbal nu ajunge la șofer în cel mult două luni de la data aplicării, amenda poate fi anulată.

Executarea silită, adică recuperarea forțată a sumei datorate, se prescrie în cinci ani, calculați de la 1 ianuarie a anului următor aplicării amenzii.

„(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. (2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale”, scrie în Codul de procedură fiscală, la Articolul 215.

Termenul de prescriptie poate fi suspendat sau intrerupt.

Autoritățile locale, prin direcția de taxe și impozite, au acest termen pentru a încasa banii de la șoferi. Dacă șoferul nu plătește voluntar, se poate deschide o procedură de executare silită în instanță. În acest caz, se poate pune poprire pe conturi sau pe bunuri, iar în situații extreme, bunurile pot fi scoase la licitație pentru a recupera suma datorată.