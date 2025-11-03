Din cuprinsul articolului România mai are încă șanse reale să adopte reforma pensiilor magistraților

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni, într-o intervenție la Antena 3, că România mai are încă șanse reale să adopte reforma pensiilor magistraților înainte de termenul-limită din 28 noiembrie, prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a făcut apel la responsabilitate din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), căruia i-a cerut să grăbească procedura de avizare.

„Eu rămân încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există încă o posibilitate de a găsi o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament. CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv în termen de 24 de ore, 48 de ore, astfel încât să ne putem încadra pentru o decizie pe fond a CCR-ului înainte de 28 noiembrie. Încă este fezabil”, a declarat ministrul.

Pîslaru a explicat că problema întârzierii acestei reforme nu este una generată de actualul guvern, ci de lipsa de acțiune a executivelor din ultimii ani. El a reamintit că PNRR-ul a fost conceput încă din 2019, ceea ce ar fi oferit suficient timp pentru implementarea acestei măsuri sensibile.

„Guvernele anterioare aveau timp să adopte această măsură. (…) Termenul de șase luni este unul clar, stabilit printr-un regulament european pe care chiar eu l-am negociat. Nu poate fi modificat. Prin urmare, problema nu e că actuala coaliție nu găsește o formulă, ci că din 2021 încoace nu a existat voință politică pentru o reformă esențială”, a afirmat ministrul.

El a precizat că este dispus să își asume personal eforturile pentru ca România să poată raporta Comisiei Europene progresele cerute, chiar și în condițiile unei eventuale penalități financiare.

„Cu sau fără penalitatea de 231 de milioane de euro, această reformă trebuie să fie făcută. Românii își doresc mai multă echitate în sistemul de pensii, iar bugetul actual nu mai este sustenabil. Executivul are datoria să fie realist și să protejeze stabilitatea financiară a statului”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a adăugat că, pe lângă această temă sensibilă, România are și motive de optimism în ceea ce privește implementarea PNRR.

„România se uită deja la depunerea cererii de plată 4, în valoare de 2,6 miliarde de euro, și sperăm la cea mai rapidă aprobare din partea Comisiei Europene. În ceea ce privește cererea de plată 3, suspendată de cinci luni, mai avem aproximativ o lună pentru a finaliza detaliile privind guvernanța corporativă în domeniile transportului, energiei și AMEPIP. Lucrăm intens cu colegii din guvern pentru a respecta toate termenele”, a declarat el.

Reforma pensiilor magistraților este una dintre cele mai importante condiționalități impuse României în PNRR, iar neîndeplinirea jalonului până la finalul lunii noiembrie ar putea atrage pierderea unei tranșe de finanțare de peste 200 de milioane de euro.