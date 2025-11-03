Mai sunt doar 25 de zile pentru a pune în aplicare reforma pensiilor pentru magistrați. Un lider al PNL a dezvăluit care compromisuri ar fi dispus să accepte premierul Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituțională a respins legea.

Luni, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că, în urma discuțiilor cu premierul, a reieșit că există deschidere pentru ajustarea perioadei de tranziție privind pensiile magistraților, putând fi depășiți cei 10 ani stabiliți inițial.

El a subliniat că își dorește cu adevărat ca problema să fie rezolvată cât mai curând, subliniind că amânarea unor teme sensibile afectează negativ întreaga țară.

”Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie, tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară. Sper să se ajungă la o soluţie, sper ca partidele din coaliţie să aibă maturitatea necesară şi nu vorbesc de PNL aici, pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susţinut şi care a venit în această formă propusă de guvernul Bolojan, să meargă înainte”, a spus Abrudean, la Parlament, despre pensiile magistraţilor.

Mircea Abrudean a declarat că, în urma discuțiilor cu premierul, a înțeles că există flexibilitate în privința perioadei de tranziție, putând depăși cei 10 ani, și că acest aspect poate fi discutat. În ceea ce privește cuantumul pensiilor, nu a fost prevăzută nicio modificare, dar orice dialog constructiv ar fi benefic. El a apreciat existența propunerii președintelui și a menționat că subiectul a fost abordat atât în mod formal, cât și informal, în cadrul grupului de lucru.

”Eu din discuţiile pe care le-am avut cu premierul am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a merge, a depăşi cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înţeles că nu, dar sigur că orice discuţie constructivă poate fi benefică. Propunerea preşedintelui e foarte bine că există. A fost şi o discuţie în acel grup de lucru, formal, informal”, a spus Mircea Abrudean.

El a precizat că, în opinia sa, problema trebuie rezolvată cât mai curând, având în vedere așteptările ridicate ale societății.

”Există un jalon în PNRR care trebuie respectat şi depind foarte mulţi bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon şi eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit iniţial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranşeze subiectul cât mai curând, adică astăzi sau mâine”, a arătat preşedintele Senatului.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, îl atacă ferm pe Guvernul Bolojan, acuzând că, în ultimele 10 zile, nu a acționat și riscă astfel pierderea a 230 de milioane de euro, după ce Curtea Constituțională a respins legea pensiilor magistraților.