Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a anunțat că premierul Ilie Bolojan vrea să introducă amenzi de până la 4.000 de euro pentru comentarii considerate nepoliticoase la adresa oficialilor. Piperea a explicat că, după părerea lui, aceasta ar putea însemna că se va reintroduce o lege care pedepsea când cineva jignea autoritățile, o lege care fusese scoasă cu mult timp în urmă pentru că avea un caracter prea autoritar.

El a mai spus că i-a spus odată lui Bolojan direct că demnitatea și onoarea trebuie apărate personal, prin instanță, și nu prin implicarea întregului sistem, pentru că altfel ajungi să fii autoritar. Piperea crede că Bolojan nu înțelege cum funcționează o democrație occidentală, bazată pe drepturi individuale și libertăți ale cetățeanului.

Piperea a atras atenția că, dacă legea trece, ar putea fi anchetați și reținuți oameni pentru comentarii considerate ofensatoare la adresa autorităților, așa cum se întâmplă în Franța. El a spus că nu vom mai putea posta meme, filme, sau texte critice la adresa liderilor și a familiilor lor fără să riscăm probleme legale.

Piperea a spus că autoritățile pot face orice vor, pot încuraja ura sau violența față de cei care critică, pentru că sunt la putere, iar oamenii i-au votat din frica de pericolul rus.

„Premierul Bolojan vrea să introducă în legislație amenzi de până la 4000 de euro pentru comentarii ne-respectuoase la adresa lui. Curând, se va reincrimina și fapta de ofensă adusă autorității, abrogată în urmă cu ceva decenii pentru tenta totalitară pe care o avea. I-am spus odată dlui Bolojan, verde în față, că demnitatea și onoarea ți le repari singur, în instanță. Nu pui întregul sistem să ți le repare, că devii totalitar, Iliescu – style. Era președinte interimar. Nu m-a auzit, nu a înțeles. Acum e premier. Mi-e clar acum că nu are nici în clin, nici în mânecă, cu construcția constituțională a democrației vestice, care se bazează pe drepturi individuale ale omului și libertăți ale cetățeanului.

Nu este exclus să vedem curând oameni anchetați și arestați, ca în Franța, pentru ofensă adusă autorității. Primul doamnă al acelei “țări a drepturilor omului” a făcut plângeri, iar poliția anchetează și reține zeci de persoane pentru comentarii “ne-respectuoase” pe X adresa ei/lui. Nu o să mai puteți pune meme, filme cu comentarii acide, texte critice cu accente tari la adresa dlui Dan, a partenerei sale de viață, la fel în cazul dlui Bolojan și a partenerei de viață, nici a miniștrilor usere, nici a viitorului primar general onest, Drulă… Ei sunt autoritatea, ei stârnesc aplauzele “intelectualilor” pentru că zăgăzuiesc libertatea de expresie (chiar, ce atâta libertate, nu vi s-a spus că libertatea e sclavie?) și ei ne apără de ruși (atât de bine o fac, că rușii nu mai trebuie să miște nici măcar un dești ca să ne distrugă democrația…). Ei pot să țipe, să înjure, să îndemne la aruncarea dizidenților peste zidurile cetății sau în pușcărie. Ei pot chiar să îndemne la ură și violență față de dizidenți. Ei pot, ei sunt la butoane. Voi i-ați pus acolo, prin vot din frica de ruși”, a scris Piperea pe contul său de Facebook.

Se pare că, potrivit unui proiect de lege susținut de premierul Ilie Bolojan, cetățenii trebuie să fie foarte atenți și umili când intră în contact cu angajații statului, altfel riscă amenzi mari. Chiar dacă funcționarii pot fi nervoși sau ne trimit de la un birou la altul, cetățenii trebuie să accepte toate acestea fără să crâcnească.

Proiectul menționează că au crescut comportamentele nepotrivite ale oamenilor față de funcționari, ceea ce afectează activitatea acestora și autoritatea instituțiilor. Până când digitalizarea va funcționa pe bune, cetățenii vor trebui să stea cu capul plecat și să suporte supărările, nervozitatea sau incompetența angajaților publici.

Executivul consideră că legea este „oportună”, pentru că oferă reguli clare în situațiile în care cineva deranjează activitatea instituțiilor sau nu respectă regulile de funcționare. Totuși, recunoaște că amenzile, între 5.000 și 20.000 de lei, par cam mari.

APADOR-CH a criticat dur proiectul, arătând că orice cetățean care nu folosește un ton perfect umil, respectuos și supus poate fi considerat provocator sau lipsit de respect și sancționat cu amendă.