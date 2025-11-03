Gheorghe Dincă, amendat cu 200 de lei după ce a pierdut o nouă contestație în instanță
Gheorghe Dincă, cunoscut ca „Monstrul din Caracal”, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, precum și pentru arderea trupurilor lor. Recent, el a mai primit o pedeapsă suplimentară, de data asta financiară.
Deși este în pușcărie, Dincă se poartă ca și cum ar fi deasupra legii: a sunat persoane pe care nu avea voie să le contacteze, a apărut la televizor cu ocazia botezului său, când a spus că s-a pocăit și „a luat calea Domnului”. În plus, a trimis multe cereri la instanță ca să obțină condiții mai ușoare în detenție.
Ultima dată, s-a plâns de un judecător care i-a respins o cerere și a atacat decizia la tribunal. Dar nu i-a mers: ceilalți judecători au confirmat hotărârea și l-au obligat să plătească 200 de lei cheltuieli de judecată.
Pe scurt, instanța a decis că plângerea lui Dincă este nefondată, iar hotărârea este definitivă.
„Respinge contestaţia formulată de persoana condamnată Dincă Gheorghe împotriva încheierii nr. 375/26.06.2025, pronunţată în dosarul nr. 369/JS/2025, ca neîntemeiată. Obligă petentul la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, a decis, zilele trecute, instanța.
Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu
Pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Tribunalul din Olt l-a condamnat pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare — cea mai mare pedeapsă posibilă pentru cineva care are peste 65 de ani. Câteva luni mai târziu, această condamnare a rămas definitivă.
Curtea de Apel Craiova a analizat din nou cazul și a confirmat pedeapsa: Dincă rămâne condamnat la 30 de ani de închisoare pentru crimă calificată. Decizia vorbește și despre detalii tehnice din dosar, dar concluzia este clară — pedeapsa de 30 de ani rămâne valabilă pentru faptele care au șocat întreaga țară.
„Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 134 din data de 23.09.2022, pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 54/104/2020 şi rejudecând: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 30 de ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi şi pedepsele accesorii aplicate inculpatului Dincă Gheorghe în pedepsele componente pe care le repune în individualitate. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă inculpatul Dincă Gheorghe la pedeapsa de 30 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, a decis Curtea de Apel Craiova.
