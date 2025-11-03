Gheorghe Dincă, cunoscut ca „Monstrul din Caracal”, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, precum și pentru arderea trupurilor lor. Recent, el a mai primit o pedeapsă suplimentară, de data asta financiară.

Deși este în pușcărie, Dincă se poartă ca și cum ar fi deasupra legii: a sunat persoane pe care nu avea voie să le contacteze, a apărut la televizor cu ocazia botezului său, când a spus că s-a pocăit și „a luat calea Domnului”. În plus, a trimis multe cereri la instanță ca să obțină condiții mai ușoare în detenție.

Ultima dată, s-a plâns de un judecător care i-a respins o cerere și a atacat decizia la tribunal. Dar nu i-a mers: ceilalți judecători au confirmat hotărârea și l-au obligat să plătească 200 de lei cheltuieli de judecată.

Pe scurt, instanța a decis că plângerea lui Dincă este nefondată, iar hotărârea este definitivă.

„Respinge contestaţia formulată de persoana condamnată Dincă Gheorghe împotriva încheierii nr. 375/26.06.2025, pronunţată în dosarul nr. 369/JS/2025, ca neîntemeiată. Obligă petentul la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, a decis, zilele trecute, instanța.

Pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Tribunalul din Olt l-a condamnat pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare — cea mai mare pedeapsă posibilă pentru cineva care are peste 65 de ani. Câteva luni mai târziu, această condamnare a rămas definitivă.

Curtea de Apel Craiova a analizat din nou cazul și a confirmat pedeapsa: Dincă rămâne condamnat la 30 de ani de închisoare pentru crimă calificată. Decizia vorbește și despre detalii tehnice din dosar, dar concluzia este clară — pedeapsa de 30 de ani rămâne valabilă pentru faptele care au șocat întreaga țară.