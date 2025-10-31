Actorul franco-turc Tchéky Karyo, cunoscut publicului pentru rolurile sale memorabile din filme precum Ursul (L’Ours) de Jean-Jacques Annaud și Nikita (La Femme Nikita) de Luc Besson, a murit vineri, la vârsta de 72 de ani, a spus agenta sa Elisabeth Tanner pentru AFP.

Într-un comunicat emoționant, familia sa a anunțat: „Valérie Keruzoré, soţia sa şi copiii lor anunţă cu durere în suflet trecerea în nefiinţă a lui Tchéky Karyo, răpus de un cancer vinerea aceasta, 31 octombrie.”

La scurt timp după anunț, mii de fani s-au strâns pe Facebook pentru a-și exprima durerea și admirația. Mesajele sunt pline de afecțiune și recunoștință:

„Dar nu!!! Acum două zile mă uitam la trilogia Belle și Sebastian, în care joacă rolul bunicului. Îl adoram pe acest actor.”

„Îl adoram pe acest actor, juca divin și avea un carismă deosebită.”

„Un actor foarte bun, cu carismă. Un umanist și un om cult, era o persoană minunată. Condoleanțe celor dragi lui.”

„Un actor foarte bun… și roluri importante… Va lipsi din lumea cinematografiei… ”

„Era cu adevărat un tip aparte, cu o fizionomie ieșită din comun. Doberman este subestimat și magistral, iar chiar și în rolurile sale cele mai înfricoșătoare nu puteai să nu-l găsești simpatic. El dădea o forță de foc personajelor sale. ”

„A jucat în filmul ”Les Lyonnais”. Un actor foarte bun!”

„Ce tristețe! Era un mare actor plin de carismă”

„Mare actor! L-am adorat în ”Baisé mortel du dragon”! Și în ”Patriote” și ”Fusion”…”

„E foarte trist, îmi plăcea foarte mult acest actor, sincere condoleanțe celor dragi, prea tânăr pentru a pleca, ne va lipsi, super actor, putea juca orice”

„Un actor care mi-a însoțit tinerețea prin rolurile sale din filme remarcabile.”

Născut la Istanbul în 1953, Tchéky Karyo și-a început cariera în cinematografia franceză de autor, colaborând cu regizori precum Chantal Akerman (O noapte întreagă, 1982) și Éric Rohmer (Nopțile cu lună plină, 1984). Succesul internațional a venit însă la sfârșitul anilor ’80, odată cu rolul său central din Ursul, unde a interpretat un vânător chinuit de remușcări.

În 1990, privirea pătrunzătoare și prezența magnetică a lui Karyo l-au propulsat în Nikita, unde a jucat rolul ambiguu al recrutorului, consolidându-și statutul de star al cinematografiei europene. Cariera sa eclectică l-a purtat și în colaborări internaționale, de la brazilianul Walter Salles (Terra Estrangeira, 1995) la americanul Ridley Scott (1492: Cucerirea Paradisului), și până la Jean-Pierre Jeunet (Amélie, 2001).

Poliglot și dedicat artei, Tchéky Karyo a strălucit și pe scenă, participând la Festivalul de Teatru de la Avignon și subliniind, într-un interviu din 2017, că teatrul l-a ajutat „să devină un om mai bun” și să pătrundă într-un „spațiu special și magic”, alături de ceilalți oameni pasionați de artă.