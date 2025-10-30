Comunitatea artistică din România își aduce omagiul lui Dani Apetroaiei, cunoscut sub numele de scenă „Dahey” — cântăreț, compozitor și inginer de sunet care și-a dăruit întreaga existență artei muzicale.

Pe 23 octombrie 2025, la doar 49 de ani, s-a stins din viață, lăsând în urma sa o durere adâncă și un gol greu de umplut în inimile tuturor celor care l-au iubit și prețuit.

„Dahey” Dani Apetroaiei s-a remarcat ca un artist statornic și devotat, o prezență constantă în muzica românească, apreciat de toți pentru firescul său, pentru spiritul plin de haz și pentru seriozitatea cu care își trata meseria.

La începutul anilor ’90, perioadă plină de frământări și incertitudini, numele lui s-a făcut cunoscut prin înființarea trupelor Rool LK și Vineri 13 — proiecte născute din dorința de a transforma muzica într-un refugiu și într-o formă de speranță.

Cu trupa Rool LK, „Dahey” a realizat videoclipurile pieselor Girl I Need You (1995) și Hold On (1996), marcând primii pași ai carierei sale vizuale.

Mai târziu, alături de Vineri 13, a semnat o serie de albume care au rămas repere ale genului: Ne doare la Bass.K (Roton, 1998), Îngeri sau Demoni (A&A Records, 2000), Ambiguidibil X-tramorokarian (AMFM Productions, 2005) și Dependenți (AMFM Productions, 2009).

Dincolo de talentul său de compozitor și instrumentist, „Dahey” s-a afirmat ca un veritabil profesionist al sunetului, activând ca inginer și producător muzical în studiouri precum Studio Voices și VoltArt Studio. Prin propriul său spațiu de creație, Dahey Sound Studio (DSS), a colaborat cu numeroși artiști consacrați — de la Voltaj și Bere Gratis, până la Grasu XXL, Andre, Mihai Mărgineanu, Laura și Victor Lavric, Răzvan Fodor, Maximilian și mulți alții — contribuind esențial la forma finală a numeroaselor proiecte din muzica românească.

Totuși, cea mai prețioasă moștenire pe care a lăsat-o „Dahey” Dani Apetroaiei rămâne sprijinul necondiționat acordat noilor generații de artiști. În anii de formare ai multor trupe, el a fost mentorul care le-a îndrumat pașii, oferindu-le din experiența sa și încurajându-le să-și descopere propriul sunet și identitate muzicală.