Atunci când o persoană care a luat un credit bancar trece în neființă, obligațiile sale financiare intră în masa succesorală, așa cum prevede Codul Civil. Practic, cei care aleg să accepte moștenirea vor răspunde și pentru datoriile lăsate de defunct.

Conform legislației, moștenitorii pot fi responsabili pentru achitarea datoriilor defunctului, însă doar până la valoarea bunurilor pe care le primesc. În esență, fiecare răspunde proporțional cu partea sa din patrimoniul moștenirii pentru obligațiile și sarcinile aferente acesteia.

Cei care preiau moștenirea unei persoane cu un credit bancar trebuie să se informeze cu privire la pașii legali de urmat. Legislația în vigoare stabilește clar procedurile care trebuie respectate în asemenea cazuri.

Primul pas constă în informarea băncii despre decesul titularului de credit. În acest scop, moștenitorii trebuie să transmită instituției financiare certificatul de deces care atestă evenimentul.

Următorul pas constă în evaluarea patrimoniului defunctului. Moștenitorii ar trebui să adune informații despre activele și pasivele persoanei decedate, astfel încât să poată lua o decizie informată privind acceptarea moștenirii.

Este recomandat ca, în cazul unor incertitudini privind moștenirea sau obligațiile financiare aferente, moștenitorii să apeleze la sfatul unui avocat, pentru a clarifica aspectele legale și a evita eventuale probleme ulterioare.

Pe parcursul evaluării patrimoniului defunctului, moștenitorii au posibilitatea de a renunța la moștenire dacă consideră că obligațiile financiare depășesc beneficiile.

Această situație apare de obicei atunci când datoriile depășesc valoarea bunurilor lăsate moștenire. În astfel de cazuri, moștenitorii nu răspund pentru creditul bancar contractat de persoana decedată.

Totodată, ei nu vor putea revendica nici bunurile care rămân în patrimoniul defunctului.

Este important de menționat că numeroase credite bancare includ și o asigurare de viață. Mulți împrumutați optează pentru această protecție tocmai pentru a nu împovăra moștenitorii cu datorii. În astfel de cazuri, eventualele restanțe la plată sunt preluate de compania de asigurări.

Moștenitorii au obligația de a se adresa atât băncii, cât și societății de asigurări pentru a iniția procesul de obținere a despăgubirii.