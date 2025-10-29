Piața de curierat din România se pregătește pentru o nouă etapă de creștere accelerată, iar SAMEDAY – compania care a introdus conceptul de livrare la easybox – pune acum pariul pe expansiune regională și tehnologii.

În contextul unei creșteri cu 20% a veniturilor în primele nouă luni ale anului, compania derulează în 2025 un program record de investiții, depășind pragul de 80 de milioane de euro dedicate infrastructurii operaționale, extinderii rețelei de lockere easybox și dezvoltării serviciilor internaționale.

Pentru cel mai intens sezon de cumpărături al anului, SAMEDAY se așteaptă să gestioneze o creștere de aproximativ 70% a volumelor față de o perioadă obișnuită. În centrele de sortare se va putea procesa până la 1 milion de colete pe zi, cifră care ar marca un nou record operațional.

Conform estimărilor companiei, ziua de luni, 10 noiembrie, de după Black Friday, va fi vârful de încărcare pentru livrările din România. În plus, doar prin easybox vor fi gestionate peste 4 milioane de colete pe parcursul campaniei Black Friday 2025, se așteaptă reprezentanții SAMEDAY.

Ca să poată face față, compania va recurgerea la o extindere temporară a echipelor și resurselor logistice: pentru perioada de vârf, numărul curierilor crește la 3.500, cu un plus de peste 60% al personalului din hub-uri față de perioadele obișnuite, iar flota dedicată transporturilor dintre hub-uri și agenții crește de la 400 la peste 500 de vehicule.

SAMEDAY continuă să investească în dezvoltarea serviciilor out-of-home, urmărite tot mai mult de consumatori pentru flexibilitate și rapiditate. În prezent, rețeaua easybox este cu peste 20% mai extinsă față de anul trecut și a depășit 7.700 de puncte active la nivel regional.

S-a ajuns astfel ca, în România, un locker să revină la aproximativ 3.500 de locuitori, iar timpul mediu de mers pe jos până la un easybox este de 6 minute, chiar mai redus dacă vorbim doar de București, respectiv 4 minute. În Ungaria și Bulgaria, timpul este undeva la 7 minute.

Pentru a suplimenta capacitatea în zonele aglomerate, compania a extins rețeaua SAMEDAY Point, ajungând la aproape 1.600 de locații active — un număr dublu față de anul precedent. SAMEDAY Point completează experiența livrărilor la easybox și oferă capacitate suplimentară în zonele cu cerere ridicată pentru livrări în proximitatea casei sau a biroului.

„Ne-am propus, acum 10 ani, să pornim la un drum în care să schimbăm curieratul tradițional, acel curierat la care cu toții ca destinatari știm că nu era simplu să stai în intervalul 09-18 acasă să-ți primești coletul. Am pornit pe un drum în care să construim un curierat modern, în care să încercăm să eliminăm punctele de fricțiune dintre curier și destinatar. Și așa s-a născut, printre altele, și proiectul easybox”, a explicat Lucian Baltaru, CEO al SAMEDAY Group, în cadrul unui eveniment organizat miercuri, 29 octombrie.

2025 este anul cu cel mai mare buget de investiții din ultimul ciclu financiar, reprezentând nu mai puțin de 30% din efortul total de peste 250 de milioane de euro realizat în ultimii cinci ani.

„Am investit foarte mult în zona de tehnologie software în ultimii cinci ani, în zona de depozite și tehnologie de sortare, dezvoltarea regională și, nu în ultimul rând, în easybox. În ultimii cinci ani, investițiile noastre sunt undeva la circa 250 de milioane de euro, din care doar în acest am investit 80 de milioane de euro. Am investit chiar mai mult în acest an decât am estimat inițial, estimarea făcută anul trecut pentru anul acest fiind de 60 de milioane de euro, dar ne-am dat seama că trebuie să accelerăm. (…) În dezvoltare regională cred că este cea mai mare pondere de investiții. Aproape 25% s-au dus către dezvoltare regională, Ungaria – Bulgaria”, a adăugat Lucian Baltaru.

Creșterea capacității logistice a fost alimentată de modernizarea celor trei hub-uri majore din București, Sibiu și Brașov, precum și de inaugurarea, în ultimele luni, a cinci noi centre logistice și a unui hub dedicat coletelor voluminoase lângă hub-ul principal Rudeni, de lângă Capitală.

Toate noile facilități sunt dotate cu sisteme automate de sortare de ultimă generație.

CEO-ul SAMEDAY a dezvăluit și o nouă tehnologie implementată la nivelul easybox-urilor.

„(Easybox-ul) știe să se diagnosticheze singur la fiecare minut, știe să-și rezolve din erori, să-și dea restart-uri la nivel de componente. Atunci când nu reușește să-și rezolve erorile, știe să pună un tichet în sistemul nostru de service. Iar acum câteva zile, am lansat o funcționalitate nouă, numită Easybox Outage Management. Atunci când un easybox are un defect sau nu are curent electric, nu reușește să mai funcționeze în parametri normali – atunci va trimite automat notificări și SMS-uri către destinatarii acelor colete, prin care să-i notifice că nu poate fi ridicat coletul. Inclusiv o funcție care oferă și un termen de soluționare al problemei, după care trimite automat o notificare în momentul în care easybox-ul devine din nou disponibil”, a precizat Lucian Baltaru.

Digitalizarea rămâne un pilon strategic pentru companie. Aplicația SAMEDAY a depășit 4 milioane de descărcări în România în 2025, plasându-se într-un clasament de popularitate alături de platforme globale precum WhatsApp, TikTok sau ChatGPT, potrivit SimilarWEB și Data.AI.

Un studiu derulat în octombrie 2025 arată că 70% dintre utilizatorii români o consideră cea mai bună soluție pentru gestionarea livrărilor, datorită funcțiilor precum:

extinderea termenului de păstrare în easybox

plata ramburs direct din aplicație (Apple Pay, Google Pay, eMAG Pay)

redirecționarea coletelor către alt locker sau altă adresă

trimiterea rapidă către alt destinatar

Pentru extinderea internațională, aplicația a fost lansată deja în Ungaria și Bulgaria, în iulie, respectiv octombrie 2025.

Un alt pas important îl reprezintă consolidarea activității transfrontaliere. Utilizatorii SAMEDAY — atât companii, cât și persoane fizice — pot acum trimite colete în orice țară din Uniunea Europeană direct din platforma web sau din aplicația mobilă.

Compania mizează pe această direcție pentru a facilita creșterea exportului online al afacerilor românești.

Lucian Baltaru, CEO al SAMEDAY Group, a transmis că sezonul marilor cumpărături pune presiune semnificativă pe logistică și tehnologie, iar investițiile sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de calitate.

Acesta a precizat că modernizarea rețelei easybox, a capacităților de procesare și a soluțiilor digitale a fost gândită astfel încât să ofere partenerilor predictibilitate și eficiență, iar clienților finali un control mai mare asupra livrărilor, direct din aplicație.