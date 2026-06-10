Donații prin curier, fără costuri de transport. Noua funcționalitate lansată de SAMEDAY

SAMEDAY a lansat prima platformă de donații în bunuri integrată într-o aplicație de curierat din România. Noua funcționalitate este disponibilă în aplicația mobilă a companiei și permite trimiterea gratuită de produse către organizații neguvernamentale partenere. Sistemul utilizează rețeaua de aproximativ 6.400 de easybox-uri din peste 880 de localități din țară. Inițiativa a fost dezvoltată împreună cu compania românească de tehnologie Zitec și are ca obiectiv simplificarea procesului de sprijinire a comunităților vulnerabile.

Noua platformă de donații, denumită SAMEDAY #easytohelp, este integrată direct în aplicația mobilă a companiei, în secțiunea „Trimite colet”. Prin intermediul acestei funcționalități, utilizatorii pot trimite gratuit haine, rechizite, jucării, produse alimentare, articole de igienă și alte bunuri către organizațiile partenere implicate în proiect.

Soluția valorifică infrastructura logistică dezvoltată de companie în ultimii ani și transformă rețeaua de easybox-uri într-un canal de sprijin pentru comunitățile care au nevoie de resurse. Astfel, procesul de donații este integrat într-un serviciu utilizat deja de milioane de români și devine la fel de accesibil precum expedierea unui colet obișnuit.

Lansarea are loc într-un context în care organizațiile neguvernamentale au nevoie permanentă de resurse materiale, în timp ce multe persoane care doresc să contribuie întâmpină dificultăți legate de timpul necesar sau de logistica procesului de donare. Noua funcționalitate urmărește să reducă aceste bariere și să faciliteze transformarea intenției de a ajuta într-o acțiune concretă.

Potrivit datelor interne ale companiei, peste 65% dintre utilizatori și-au exprimat interesul pentru utilizarea unei astfel de soluții, iar 95% dintre respondenți au indicat rețeaua easybox drept opțiunea preferată pentru predarea donațiilor.

În contextul lansării, compania a explicat modul în care infrastructura logistică este pusă în serviciul unei inițiative cu impact social.

„De 19 ani facem curierat și, în tot acest timp, am învățat că logistica înseamnă mai mult decât expedierea și primirea unui colet. Înseamnă să oferi soluții, să conectezi oameni și nevoi, să aduci lucrurile mai aproape de cei care au nevoie de ele. SAMEDAY easybox a schimbat modul în care românii interacționează cu serviciile de curierat, iar astăzi facem un pas mai departe. Folosim întreaga noastră infrastructură, aproximativ 6.400 de puncte easybox în toată țara și o aplicație disponibilă pe telefoanele a milioane de români, pentru a pune binele în mișcare. Ne dorim să facem gesturile de generozitate mai simple și mai accesibile. Să reducem distanța dintre „vreau să ajut” și „am ajutat”. Pentru că fiecare dintre noi are, la doar câteva minute de casă, un easybox și, cu siguranță, obiecte pe care nu le mai folosește, dar care pot însemna mult pentru altcineva. Cele doua ONG-uri partenere ne-au fost alături în dezvoltarea acestui produs și ne ajută că fiecare donație să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ea”, a declarat Elena Stoica, VP Marketing & Growth.

Procesul de utilizare a noii funcționalități a fost conceput pentru a necesita un număr minim de pași. Utilizatorii trebuie să acceseze aplicația mobilă SAMEDAY și să selecteze opțiunea „Donează” din meniul „Trimite colet”, alegând ulterior cauza pe care doresc să o susțină.

După selectarea organizației beneficiare, sistemul generează automat AWB-ul necesar transportului. Produsele pot fi depuse în orice easybox SAMEDAY din România în termen de cinci zile de la emiterea documentului de expediție.

Compania asigură integral transportul bunurilor către organizațiile selectate și a anunțat că va suporta costurile logistice pentru primele 10.000 de donații realizate prin platformă.

Beneficiarii proiectului sunt două organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul sprijinirii persoanelor vulnerabile. Asociația „O Mână de Ajutor” administrează primul centru integrat de economie circulară din România și redistribuie anual peste 6.000 de metri cubi de produse către mai mult de 100.000 de beneficiari. De asemenea, organizația „Casa Bună” oferă acces la educație, servicii medicale și resurse esențiale pentru copii, adolescenți și familii din zone vulnerabile din Ferentari, București, precum și din comunități rurale din județele Argeș și Brașov.

După recepționarea produselor, organizațiile partenere se ocupă de sortarea și distribuirea acestora către persoanele care au nevoie de sprijin. Utilizatorii sunt încurajați să trimită produse noi sau aflate într-o stare foarte bună, iar listele actualizate cu bunurile necesare sunt disponibile în aplicația mobilă.

Platforma SAMEDAY #easytohelp a fost creată într-un interval scurt de timp, în cadrul unui hackathon organizat în parteneriat cu Zitec, companie românească de tehnologie cu peste două decenii de activitate.

Aproximativ 40 de specialiști din cele două companii au contribuit la dezvoltarea proiectului, utilizând expertiza tehnică și experiența acumulată pentru a simplifica un proces care, în mod tradițional, presupunea deplasarea fizică la sediul unei asociații.

Inițiatorii proiectului susțin că obiectivul principal a fost eliminarea obstacolelor logistice care descurajează uneori actele de generozitate și integrarea procesului de donații într-o experiență digitală intuitivă.

Explicând motivația din spatele dezvoltării platformei, reprezentanții Zitec au subliniat rolul tehnologiei în susținerea proiectelor cu impact social.

„Ideea acestei inițiative a pornit de la o întrebare simplă, dar esențială: cum putem folosi tehnologia ca să facem bine, concret? Ne-am dorit să transformăm generozitatea într-un gest mai simplu, mai rapid și mai firesc, construind o punte între oamenii care vor să ajute și cei care au nevoie de sprijin. Alături de echipele SAMEDAY și Zitec, am reușit să aducem împreună empatie, creativitate și experiență tehnică pentru o cauză care merge dincolo de obiectivele de business”, a declarat Irina Dinu, Lead Digital Products Analyst Zitec.

Noua platformă de donații completează ecosistemul digital dezvoltat de companie, care include în prezent peste 20 de funcționalități destinate gestionării și monitorizării expedierilor.

Prin această inițiativă, compania își extinde rolul dincolo de serviciile tradiționale de curierat și urmărește să răspundă unor nevoi care depășesc sfera logistică, având și o componentă socială.

Reprezentanții companiei consideră că lansarea #easytohelp reprezintă o nouă etapă în evoluția modelului dezvoltat în jurul rețelei easybox, după ce această infrastructură a schimbat modul în care sunt utilizate serviciile de livrare în România.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Zitec, partenerul tehnologic implicat în dezvoltarea experienței digitale din spatele platformei, cu scopul de a facilita conectarea eficientă dintre utilizatori, organizațiile neguvernamentale și comunitățile care au nevoie de susținere prin donații.