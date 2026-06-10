Coletul refuzat la livrare: o problemă ignorată care costă IMM-urile mii de lei pe an

Un colet refuzat la livrare nu înseamnă doar o comandă pierdută. Pentru un vânzător online, înseamnă cost de transport dus, cost de retur și produs blocat temporar în afara stocului. La un volum de câteva sute de comenzi pe lună, aceste pierderi pot ajunge rapid la mii de lei pe an.

Rata de refuz variază în funcție de categorie, canalul de vânzare și ponderea comenzilor cu plată rambursată, dar impactul ei este adesea subestimat. Puțini comercianți urmăresc separat costul livrărilor nefinalizate și efectul acestora reale asupra profitabilității.

Problema nu ține doar de volumul comenzilor, ci și de felul în care este gestionată logistica. În multe cazuri, comercianții mici nu știu că există mecanisme de protecție care pot reduce impactul financiar al coletelor refuzate.

Majoritatea vânzătorilor înregistrează în contabilitate costul unui colet refuzat ca pe o simplă cheltuială de transport. În realitate, un refuz generează trei tipuri de costuri care se cumulează:

costul transportului dus, adică suma plătită curierului pentru deplasarea până la destinatar

costul transportului retur, suma plătită pentru readucerea coletului la expeditor

costul de oportunitate, adică produsul blocat, reintrat în stoc, eventual deteriorat sau cu termen de valabilitate afectat

La un tarif mediu de 15 lei pe sens, un vânzător cu 100 de comenzi pe lună și o rată de refuz de 10% pierde lunar 300 de lei doar din transport. Înmulțit cu 12 luni, rezultă 3.600 de lei pe an cheltuiți fără niciun rezultat comercial. La un volum de 300-400 de comenzi pe lună, suma depășește lejer 10.000 de lei pe an.

Firmele mari, cu volume ridicate, reușesc de obicei să negocieze clauze speciale cu curierii sau să transfere parțial riscul prin contracte personalizate. IMM-urile și vânzătorii independenți nu au aceeași putere de negociere și ajung să suporte integral costul fiecărui eșec de livrare.

Problema apare mai frecvent în anumite segmente:

Vânzătorii de haine și încălțăminte, categorii unde refuzurile apar frecvent, în special când nu există posibilitatea de probă înainte de cumpărare

Magazinele care lucrează exclusiv cu plata ramburs, unde cu cât ponderea rambursului este mai mare, cu atât riscul de refuz crește

Producătorii locali și vânzătorii ocazionali, care nu au contracte negociate cu firmele de curierat și plătesc tarife standard, fără niciun mecanism de protecție

Există mai multe abordări practice, cu impact diferit în funcție de volumul și tipul comenzilor.

Prima măsură este îmbunătățirea comunicării cu clientul înainte de livrare. Confirmarea comenzii prin SMS sau WhatsApp, opțiunea de reprogramare a livrării și verificarea numărului de telefon la plasarea comenzii reduc vizibil rata de refuz. În practică, comercianții care folosesc confirmări automate înainte de livrare observă, de regulă, o reducere a numărului de colete refuzate.

A doua abordare ține de alegerea platformei prin care expediezi. Unele platforme de curierat au introdus mecanisme de protecție financiară pentru livrările nefinalizate, prin care vânzătorul nu mai suportă costul transportului dus și retur dacă destinatarul refuză coletul.

În piața românească există deja astfel de soluții, incluse automat și fără costuri suplimentare, în anumite condiții de utilizare și cu menținerea unei rate de retur rezonabile la nivel de cont. Suma compensată poate fi folosită ulterior pentru expediții.

A treia măsură este analiza periodică a performanței curierilor pe regiuni. Nu toți curierii livrează la fel de eficient în toate zonele din România. Un operator cu rezultate bune în București poate performa slab în localitățile mici din Moldova sau din Oltenia. Monitorizarea ratei de livrare la prima tentativă pentru fiecare curier și posibilitatea de a schimba furnizorul fără costuri de ieșire sunt factori care influențează direct pierderile din livrările nefinalizate.

Tariful per colet este, de regulă, primul criteriu luat în calcul. Este și cel mai vizibil. Însă există indicatori mai puțin evidenți care influențează profitabilitatea pe termen lung:

rata medie de livrare la prima tentativă a curierului ales, pe regiunile în care expediezi cel mai frecvent

viteza de decontare a rambursului și impactul asupra fluxului de numerar

ușurința de a compara și schimba curierii fără contracte pe termen lung

Într-o piață cu mai mulți operatori, diferențele de performanță între regiuni sau categorii de produse sunt reale. Un instrument care permite compararea tarifelor și a condițiilor mai multor curieri din același loc poate reduce atât costurile directe, cât și pierderile indirecte generate de livrările nereușite.

Vânzătorii care optimizează exclusiv după tariful pe colet ajung adesea să plătească mai mult în total, din cauza livrărilor eșuate, a rambursărilor întârziate și a lipsei oricărei protecții financiare atunci când lucrurile nu merg conform planului.

Pierderile din colete refuzate nu sunt inevitabile și nici nu necesită volume mari sau contracte negociate pentru a fi reduse. Cu o comunicare mai bună înainte de livrare, cu alegerea atentă a curierului potrivit și cu acces la platforme care oferă soluții de protecție financiară pentru livrările nefinalizate, comercianții mici pot controla mai bine aceste costuri.

Într-o perioadă în care costurile de atragere a clienților cresc, diferența dintre o logistică gestionată pasiv și una optimizată se poate măsura direct în mii de lei economisiți anual.