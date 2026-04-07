Revolut, banca digitală globală cu aproape 5 milioane de clienți în România și peste 70 de milioane pe plan global, dezvăluie astăzi că utilizatorii români se numără printre cei mai generoși din lume. În ciuda dificultăților economice din ultimele 12 luni, clienții Revolut din România au finalizat peste 324.000 de tranzacții de donații în ultimul an, ceea ce îi situează pe poziția a treia la nivel global, după sumele donate, fiind surclasați doar de irlandezi și britanici.

Pentru a susține generozitatea continuă în perioadele de dificultăți economice, funcționalitatea Donații de la Revolut le permite acum utilizatorilor să convertească RevPoints – punctele câștigate ca urmare a plăților efectuate către comercianți cu Revolut pentru cheltuieli zilnice – direct în contribuții caritabile.

Acest „cerc virtuos al donațiilor digitale” se bucură de o popularitate în creștere printre utilizatorii Revolut, RevPoints reprezentând un sfert din valoarea totală a donațiilor din ultimul an. Conform datelor interne analizate de Revolut, românii au donat peste EUR 464.000 în ultimele 12 luni către organizațiile caritabile înregistrate în secțiunea Donații din aplicație.

Donația individuală este o parte importantă a implicării sociale și contribuie la incluziunea grupurilor defavorizate sau vulnerabile, sectorul non-profit având o implicare importantă în societate. Conform studiilor locale, unul din patru români este donator activ; în zonele urbane, peste jumătate dintre adulți au donat cel puțin o dată.

Peste 127.000 de organizații caritabile înregistrate au contribuit cu aproape 1,5% la PIB-ul național (4 miliarde EUR) în 2024, potrivit unui studiu realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

Datele interne ale Revolut confirmă generozitatea românilor: românii au donat aproximativ EUR 4,6 milioane către organizații caritabile, direct în aplicație, din pandemie până în prezent.

Astfel, utilizatorii români au colectat a treia cea mai mare sumă totală prin donații pe piețele de top unde Revolut oferă această funcționalitate. Este mai ușor pentru milioane de consumatori europeni să direcționeze fonduri către organizații caritabile relevante cu impact asupra societății prin intermediul funcționalității Donații .

„Produsul Donații creează o punte transparentă între utilizatorii noștri și cauzele considerate vitale pentru societate. Prin integrarea RevPoints , îi ajutăm pe clienți ca inclusiv în perioadele dificile financiar să continue să sprijine organizațiile caritabile în care cred. Nu este vorba doar despre transferul de bani; este vorba despre utilizarea tehnologiei pentru a amplifica impactul social și a ne asigura că, chiar și în vremuri grele, cei implicați social continuă să facă gesturi de generozitate”, a declarat Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București.

Cu ajutorul Revolut, organizațiile caritabile susținute de utilizatori primesc 100% din fiecare donație, fără taxe sau comisioane percepute de banca digitală.

Utilizatorii pot alege să doneze instant sau să configureze donații recurente pentru a sprijini o gamă largă de cauze:

probleme de sănătate ale copiilor (Asociația pentru Micuțul Noel, Dăruiește viață, Magic Camp, Metropolis, Hospice Casa Speranței, Fundația Renașterea, Medecins sans Frontieres),

protecția copiilor (Salvați Copiii, Hope and Homes for Children), suport pentru comunități vulnerabile (Fundația Regală Margareta a României, SOS Satele Copiilor, UNICEF, World Food Program, Habitat for Humanity),

protecția mediului (WWF)

intervenție în caz de dezastru și situații de urgență (Crucea Roșie Română), tech for good (Code for Romania).

Anul trecut, una din cinci donații făcute de un client Revolut a fost realizată cu RevPoints, disponibile prin programul de fidelitate lansat în 2024 de banca digitală. Asociația Micuțul Noel, Dăruiește Viață, Crucea Roșie Română, World Food Programme și SOS Satele Copiilor au colectat cele mai mari sume donate de donatorii individuali din România.

