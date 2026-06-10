Noi măsuri restrictive adoptate la nivel european: lista se lărgește

Declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene a fost publicată în numele statelor membre, cu privire la alinierea unor țări terțe la decizia Consiliului privind măsurile restrictive adoptate împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit acțiuni violente ale Hamas și ale Jihadului Islamic Palestinian.

Documentul vizează actualizarea cadrului de sancțiuni deja existent la nivel european. Măsurile sunt parte a politicii externe și de securitate comune a Uniunii Europene. Poziția transmisă urmărește consolidarea aplicării unitare a deciziilor adoptate la nivelul Consiliului.

Decizia Consiliului prevede extinderea domeniului de aplicare al măsurilor restrictive. Această modificare permite includerea pe listă a membrilor Biroului Politic Hamas. Totodată, actul adaugă zece persoane pe lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităților și a organismelor prevăzută în anexă. Actualizarea urmărește consolidarea instrumentelor juridice utilizate la nivelul Uniunii Europene în acest dosar.

Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina se aliniază prezentei decizii a Consiliului. Aceste state au transmis că își vor adapta politicile naționale astfel încât să fie conforme cu prevederile stabilite la nivel european. Măsura reflectă angajamentul acestor țări de a susține direcțiile comune stabilite în domeniul sancțiunilor. Uniunea Europeană a luat act de aceste poziții și le-a salutat.

Documentul face trimitere la Decizia (PESC) 2026/1173 a Consiliului din 28 mai 2026, care modifică Decizia (PESC) 2024/385. Aceasta din urmă stabilește măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit acțiuni violente ale Hamas și ale Jihadului Islamic Palestinian. Actualizarea legislativă are rolul de a adapta regimul sancțiunilor la evoluțiile recente. Modificările sunt integrate în cadrul politicii externe și de securitate comune a Uniunii Europene.

Regimul sancțiunilor este structurat astfel încât să permită actualizări periodice ale listelor de persoane și entități vizate. Includerea noilor nume urmărește întărirea mecanismelor de restricționare stabilite prin deciziile anterioare. Statele membre și partenerii care se aliniază acestor măsuri contribuie la aplicarea lor unitară. Procesul de actualizare este gestionat la nivelul Consiliului Uniunii Europene prin acte succesive.

La 28 mai 2026, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia (PESC) 2026/11761, vizând aplicarea unor măsuri restrictive împotriva încălcărilor și abuzurilor grave ale drepturilor omului. Decizia prevede includerea a trei persoane și patru entități pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive menționate în anexa Deciziei (PESC) 2020/1999.

Măsurile se referă la restricții care pot include interdicții de călătorie și înghețarea activelor, aplicate celor identificați ca fiind responsabili de încălcări grave ale drepturilor fundamentale. Consiliul subliniază că lista se actualizează periodic în funcție de evoluțiile situației și de evaluările privind respectarea drepturilor omului.

Această aliniere reflectă angajamentul țărilor partenere față de principiile Uniunii Europene privind respectarea drepturilor fundamentale. Uniunea Europeană „ia act de acest angajament și îl salută”, subliniind importanța cooperării internaționale în domeniul protecției drepturilor omului.

Decizia impune restricții directe asupra celor trei persoane și patru entități identificate, afectând activitățile economice și mobilitatea acestora. Lista, actualizată de Consiliu, servește ca instrument pentru prevenirea implicării în abuzuri și pentru sancționarea celor responsabili.

Autoritățile naționale ale statelor aliniate trebuie să adopte măsuri pentru implementarea completă a deciziei, în conformitate cu legislația proprie. Procedurile includ monitorizarea respectării restricțiilor și raportarea eventualelor încălcări.

Măsurile vin în contextul angajamentului Uniunii Europene de a combate încălcările grave ale drepturilor omului la nivel global. Decizia (PESC) 2026/11761 extinde cadrul stabilit de Decizia (PESC) 2020/1999, prin actualizarea listelor și alinierea politicilor naționale ale statelor partenere. Acțiunile Consiliului urmăresc să asigure o abordare coerentă între statele membre și țările asociate, protejând totodată principiile fundamentale promovate de Uniunea Europeană.