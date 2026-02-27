Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor presupune un mecanism clar, etapizat, care începe din momentul în care șoferul nu își achită sancțiunea în termenul legal de 90 de zile. Pentru fiecare 50 de lei neachitați, conducătorul auto va primi o zi de suspendare a permisului.

Măsura prevede că, după expirarea termenului de plată, amenda este comunicată către autoritatea locală, care emite o somație oficială. Documentul avertizează posesorul permisului că riscă suspendarea dreptului de a conduce dacă nu își achită obligațiile restante. Dacă nici după această etapă nu se face plata, sistemul digital devine activ, iar suspendarea permisului se aplică automat, la 105 zile de la emiterea procesului-verbal.

„Este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. (…) Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație și dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne”, a spus Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că doar aproximativ 40% dintre amenzile de circulație sunt achitate în prezent, un procent considerat mult sub media europeană.

„La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

Anunțul privind suspendarea permisului pentru neplata amenzilor a generat dezbateri în rândul conducătorilor auto, unii interpretând că măsura ar putea înlocui, practic, obligația de plată. Pe rețelele sociale au apărut scenarii potrivit cărora un șofer ar putea accepta suspendarea temporară a permisului pentru a evita achitarea unei sume mari.

Un utilizator a descris această posibilitate într-o postare online, sugerând că perioadele de suspendare s-ar putea suprapune și că astfel sancțiunea ar fi „ispășită” o singură dată:

„Eu pricep că, spre exemplu, iau multe amenzi și nu le plătesc; ei mă somează și îmi dau 90 de zile să plătesc. Eu voi conduce relativ OK în primele 80 de zile (nu voi plăti amenzile) și după îmi fac de cap – merg cu viteză mare, fac prostii, că nu mă interesează dacă rămân fără permis, pentru că oricum îmi suspendă ANAF dreptul de a mai conduce pe drumurile publice în aceeași perioadă. Și practic, ispășesc doar o pedeapsă, nu? (..) Adică nu mai conduc o perioadă și scap, pentru că ambele perioade de suspendare se suprapun, nu se cumulează. Altă chestie la care mă gândesc e că, dacă am amendă mică și mă organizez OK, fac economie la amendă, rămân fără permis 20 de zile și, în schimb, merg cu autobuzul; uite că nu mai plătesc amenda de 1.000 de lei. Afacere”, a scris un bărbat pe platforma Reddit.

Autoritățile resping însă această interpretare și subliniază că permisul nu poate fi recuperat fără plata integrală a tuturor amenzilor restante. Potrivit ministrului Dezvoltării, șoferii vor fi obligați să achite sumele datorate pentru a-și recăpăta dreptul de a conduce, iar autoritatea locală va avea la dispoziție cel mult două zile pentru a introduce confirmarea plății în platforma digitală.

„În tot acest timp, cetăţeanul nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la Poliţia rutieră, nu trebuia să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism”, a spus ministrul Dezvoltării.

Expert: Suspendarea permisului poate crește disciplina, dar problemele din trafic sunt mai ample.

Specialiștii în siguranță rutieră consideră că suspendarea permisului pentru neplata amenzilor poate avea un efect de responsabilizare, însă atrag atenția că aceasta nu rezolvă toate deficiențele din sistem. Sorin Ene, expert în condus defensiv, a explicat că măsura ar putea determina șoferii să fie mai atenți pentru a evita acumularea de sancțiuni.

„E posibil să îi responsabilizeze cumva pe conducătorii auto, să fie mai atenți și să producă mai puține contravenții sau din ce în ce mai puține contravenții. E o măsură bună, spun eu, din punctul ăsta de vedere. Însă ar fi îmbucurător dacă toți acești bani care s-ar strânge la buget ar fi folosiți mai departe pentru infrastructură și pentru reabilitarea ei.”

În același timp, expertul susține că autoritățile ar trebui să intervină mai ferm în zona educației rutiere și a pregătirii viitorilor șoferi, înainte de a miza exclusiv pe sancțiuni.

„Sunt multe alte lucruri de făcut, din punctul meu de vedere, care țin de siguranța rutieră până să ajungem să obligăm prin lege conducătorii auto să-și achite amenzile. Sunt multe alte lucruri de făcut până aici.”

În opinia sa, una dintre principalele vulnerabilități rămâne nivelul de pregătire al celor care obțin permisul de conducere, în condițiile în care examenul și școlarizarea nu asigură întotdeauna competențele necesare pentru un condus sigur.