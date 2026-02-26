Noua lege pentru neplata amenzilor de circulație prevede că șoferii care nu plătesc la timp vor avea permisul suspendat. Durata suspendării depinde de valoarea amenzii: pentru fiecare 50 de lei neplătiți, permisul se suspendă o zi. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat, la Digi24, că măsura va determina șoferii să achite amenzile mai repede. De exemplu, parcarea într-un loc interzis poate aduce o amendă de până la 607 lei.

Conform legii, avem 15 zile pentru a plăti jumătate din amendă și încă 90 de zile pentru a achita întreaga sumă. Dacă amenda nu este plătită nici după acest termen, permisul se suspendă automat. În exemplul unei amenzi de 600 de lei, asta ar însemna 12 zile de suspendare. Autoritățile menționează că această măsură vine pentru că, în prezent, doar 4 din 10 amenzi sunt achitate.

O altă prevedere mai puțin discutată prevede că perioada de suspendare se reduce cu o treime dacă șoferul plătește toate amenzile. De exemplu, pentru neacordarea de prioritate pietonilor, amenda vine cu 30 de zile de suspendare. Dacă șoferul plătește amenda la timp, i se reduc 10 zile din perioada de suspendare. Această schimbare încurajează respectarea regulilor și plata rapidă a amenzilor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că suspendarea permisului nu înseamnă că șoferii scapă de plata amenzilor. El a spus că obligația de plată rămâne în continuare și că, față de situația actuală, când doar 40% dintre amenzi sunt plătite, această măsură va schimba lucrurile semnificativ, pentru că mulți șoferi nu vor vrea să riște suspendarea permisului din cauza unei amenzi neplătite.

Cseke Attila a precizat că, după ce perioada de suspendare se încheie sau dacă șoferul plătește amenda în timpul suspendării, acesta își poate folosi permisul imediat a doua zi. Dacă amenda nu este achitată nici la finalul perioadei de suspendare, se poate începe o nouă perioadă de suspendare, dar obligația de plată rămâne valabilă tot timpul. El a adăugat că fizic nu se întâmplă nimic cu permisul – nu trebuie predat – chiar dacă amenda nu a fost plătită, dar există riscul ca o nouă perioadă de suspendare să înceapă.

Ministrul a subliniat că, odată ce zilele de suspendare se termină, șoferul își recâștigă dreptul de a conduce, însă tot cu riscul unei noi perioade de suspendare dacă amenda rămâne neplătită. El a spus că această măsură va crește semnificativ colectarea amenzilor și va contribui la siguranța circulației.