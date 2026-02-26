Doi pensionari din Elveția au încasat ajutor social timp de zece ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. Cazul celor doi scoate în evidență modul în care ajutorul social a fost obținut pe baza unor declarații incomplete și înșelătoare, în ciuda unei situații financiare reale mult mai solide.

În documentele oficiale depuse în 2015, soții au indicat că trăiesc dintr-o pensie lunară de 1.419 franci, echivalentul a aproximativ 1.490 de euro, și că dețin puțin peste 70.000 de franci în trei conturi bancare. Aceste informații au stat la baza aprobării ajutorului social.

În realitate însă, situația financiară a celor doi era complet diferită. Potrivit informațiilor apărute în publicația Blic, pensionarii aveau economii totale care depășeau un milion de euro, sume care nu au fost declarate autorităților competente.

Mai mult decât atât, în anii următori, în timpul unor controale efectuate în 2018 și 2021, cei doi nu au menționat existența conturilor ascunse. În această perioadă, au deschis inclusiv un nou cont, în care au depus aproximativ 31.500 de euro, continuând astfel să ascundă o parte semnificativă a averii.

Pe durata celor zece ani în care au beneficiat de ajutor social, suma totală primită de la stat s-a ridicat la aproximativ 294.000 de euro, bani acordați pe baza unor declarații care nu reflectau realitatea financiară a cuplului.

Deși frauda ar fi putut rămâne nedescoperită pentru o perioadă mai lungă, situația a fost adusă în atenția autorităților chiar de către cei implicați, care au decis să se autodenunțe.

Decizia de a recunoaște faptele a venit, potrivit informațiilor din anchetă, pe fondul unor mustrări de conștiință. Cu toate acestea, gestul nu a dus la anularea răspunderii penale sau financiare.

Instanța de judecată a stabilit sancțiuni clare pentru fiecare dintre cei doi pensionari. Astfel, aceștia au fost obligați să plătească o amendă de 3.780 de euro fiecare, la care se adaugă câte 1.050 de euro reprezentând cheltuieli judiciare.

În plus, judecătorii i-au găsit vinovați de fraudă profesională și au dispus aplicarea unei alte amenzi, în valoare de 15.100 de euro pentru fiecare, însă cu suspendare. Această decizie reflectă gravitatea faptelor, dar și faptul că inculpații au colaborat ulterior cu autoritățile.

Cazul evidențiază consecințele legale ale declarării incomplete a veniturilor și bunurilor, chiar și în situațiile în care persoanele implicate aleg ulterior să își recunoască faptele.

Sistemul elvețian de asistență socială se bazează pe principiul subsidiarității, oferind sprijin doar după epuizarea resurselor proprii, pragul de avere permis fiind extrem de mic, de obicei sub 4.000 CHF pentru o persoană. Deținerea unei averi de 1 milion CHF atrage automat excluderea de la ajutor, iar ascunderea acesteia constituie o fraudă socială gravă, pedepsită cu obligația returnării sumelor, riscuri penale și, pentru străini, expulzarea forțată.