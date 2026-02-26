Conform informațiilor disponibile pe site-ul CNPP, sumele neîncasate de către pensionarul decedat reprezintă pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul și/sau drepturile restante de pensie cuvenite până la data decesului, dar care nu au fost ridicate de persoana respectivă.

Aceste drepturi nu intră automat în patrimoniul succesiunii și nu sunt plătite de la sine după deces. Ele pot fi obținute doar dacă o persoană îndreptățită depune o cerere la casa teritorială de pensii competentă, respectiv la instituția de care aparținea pensionarul decedat.

Recuperarea depinde de inițiativa moștenitorilor sau a membrilor familiei și de respectarea cadrului legal. Dacă nu se depune cererea în termenul legal, dreptul la sumele respective poate fi pierdut.

Plata sumelor neîncasate de către pensionarul decedat se face unei singure persoane îndreptățite. Ordinea persoanelor care pot primi aceste drepturi este prevăzută de legislația în vigoare și, potrivit surselor oficiale, este următoarea:

soțul supraviețuitor;

copilul;

părintele;

în lipsa acestor persoane, moștenitorii, în condițiile dreptului comun.

În situația în care moștenitorii solicită aceste sume, plata se face numai în baza unui certificat de moștenitor în care drepturile respective sunt incluse în masa succesorală.

Potrivit CNPP, pentru a solicita sumele neîncasate, persoana îndreptățită trebuie să depună la casa teritorială de pensii o serie de documente care atestă dreptul său și calitatea de moștenitor sau rudă apropiată. Documentele cerute includ:

o cerere în conformitate cu normele în vigoare;

certificatul de deces, în original și copie;

actul de identitate al solicitantului, în original și copie;

acte de stare civilă prin care să rezulte calitatea de soț/soție sau gradul de rudenie cu persoana decedată;

certificat de moștenitor, în original și copie, dacă plata este solicitată de moștenitori.

Termenul general de prescripție în care pot fi solicitate aceste sume este de trei ani, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a decesului. Dacă cererea este depusă după expirarea acestui termen, dreptul la recuperare se pierde.

Sumele neîncasate au regim juridic distinct față de alte venituri ale defunctului și nu intră automat în moștenire, ci pot fi accesate numai de persoanele expres prevăzute de lege și numai dacă cererea este clar formulată și documentele sunt complete.

În cazul în care există mai mulți moștenitori, dar nu se ajunge la un acord asupra destinatarului sumelor neîncasate, casa de pensii nu va efectua plata până nu este prezentat un document notarial care stabilește cine este desemnat să încaseze acele sume.

În plus, pe lângă pensia neîncasată, familia poate solicita și ajutorul de deces, o sumă distinctă acordată celor care au suportat cheltuielile ocazionate de deces, în baza procedurilor stabilite de casa de pensii.