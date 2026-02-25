Actul normativ prevede că pensionarii trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii pentru a obține un bilet. Sejururile sunt organizate pe serii de prezentare și au o durată standard de 16 zile, incluzând 12 zile efective de tratament.

Documentele necesare sunt atașate la momentul eliberării biletului, iar dosarele sunt analizate pe baza unui punctaj stabilit de personalul casei de pensii. Fiecare beneficiar poate primi un singur bilet pe an. Nu toate cererile sunt aprobate, deoarece selecția se face pe criterii stabilite prin reglementările în vigoare.

Solicitanții trebuie să prezinte talonul de pensie, în original sau copie, pentru a dovedi drepturile de pensie. De asemenea, este necesară o declarație pe propria răspundere prin care persoana confirmă că nu obține venituri din alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, cu excepțiile prevăzute de lege.

Un alt document obligatoriu este biletul de trimitere pentru tratament balnear, eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. Acesta trebuie depus atât în original, cât și în copie, pentru verificarea autenticității.

Pe lângă pensionari, pot beneficia de tratament și salariații care suferă de afecțiuni ce necesită astfel de servicii, în baza recomandării medicale. Copiii cu vârste între 6 și 18 ani ai unui asigurat pot însoți beneficiarul dacă dovedesc că sunt elevi ai unei unități de învățământ preuniversitar. Soțul sau soția titularului poate primi bilet doar în calitate de însoțitor.

Gratuit pot beneficia de tratament asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pentru mai mult de 90 de zile. De asemenea, sunt incluși salariații care lucrează în condiții speciale, cum ar fi exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare în zone cu expunere la radiații.

Pentru aceste categorii este necesară depunerea unei cereri, a unei recomandări medicale pentru tratament, a unei adeverințe care atestă calitatea de asigurat și salariul brut lunar, precum și a unui act de identitate.

Casa Națională de Pensii Publice stabilește anual numărul de bilete disponibile. Acest număr este completat de biletele contractate prin operatori economici privați, astfel încât totalul beneficiarilor depășește 100.000 de persoane. Aproximativ 15% dintre bilete sunt rezervate persoanelor care beneficiază de legi speciale de protecție, victimelor accidentelor de muncă sau celor diagnosticate cu boli profesionale.