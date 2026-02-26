Persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu casa teritorială de pensii competentă. În acest contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, care poate fi cuprinsă între o lună și maximum șase ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Potrivit explicațiilor oferite pentru Digi24 de Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București, se poate cumpăra doar perioada necontributivă, adică intervalele în care nu a existat contract de muncă sau alte forme de asigurare.

Contribuția lunară minimă este de 25% din salariul minim brut pe economie. Pentru anul 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei. Astfel, suma minimă lunară este de 1.012,50 lei, ceea ce înseamnă 12.150 lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Persoanele interesate pot opta pentru o contribuție mai mare decât cea minimă, în funcție de obiectivele privind cuantumul pensiei viitoare. Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut în vigoare la momentul plății.

Dacă salariul minim brut va crește la 4.325 lei, așa cum este anunțat pentru 1 iulie 2026, contribuția lunară ar ajunge la 1.081,25 lei. Pentru un an de vechime, suma ar fi de 12.975 lei.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare.) Important de menționat: Se poate cumpăra doar perioada necontributivă (fără contract de muncă, facultate, stagiu militar etc) Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minima (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare. Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii", a explicat Cristiana Dumitrescu.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani.

Vârsta standard de pensionare și stagiul complet diferă în funcție de luna și anul nașterii. În cazul femeilor, vârsta standard crește eșalonat între septembrie 2024 și ianuarie 2035, de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani. În același interval, stagiul complet crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Stagiul de cotizare include stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Legea nr. 360/2023 definește perioadele necontributive ca fiind intervale recunoscute de lege drept vechime în muncă sau stagiu de cotizare, chiar dacă nu au fost plătite contribuții efective.

Acestea includ studiile universitare la zi, pe durata normală, cu condiția absolvirii cu diplomă. Dacă o persoană a absolvit mai multe facultăți de același nivel, se valorifică o singură perioadă.

Sunt recunoscute și perioadele de serviciu militar, cele în care s-au acordat indemnizații de asigurări sociale, concediile pentru incapacitate temporară de muncă din accidente de muncă sau boli profesionale, precum și concediile pentru creșterea copilului.

Aceste perioade nu pot asigura singure obținerea pensiei dacă nu este realizat stagiul complet contributiv. Ele completează vechimea totală, dar nu înlocuiesc obligația realizării stagiului contributiv.

Potrivit declarațiilor Cristinei Dumitrescu, prevederile Legii 360/2023 avantajează persoanele care au realizat stagiul complet de 35 de ani și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi.

În această situație, persoanele pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără penalizări, beneficiind de pensie pentru limită de vârstă.

Asigurarea facultativă reprezintă o opțiune pentru cei care doresc să își completeze stagiul de cotizare sau să își îmbunătățească situația contributivă, însă cumpărarea vechimii nu garantează automat o pensie mai mare, ci doar îndeplinirea condițiilor privind stagiul necesar.