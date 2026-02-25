În ultimul an și jumătate, foarte mulți pensionari au cerut recalcularea pensiilor. În cadrul procesului denumit „Mica recalculare”, aproximativ 600.000 de pensionari au depus adeverințe privind venituri nepermanente.

Pentru ca aceste venituri să fie luate în calcul, pensionarii trebuie să completeze Anexa 6. În lipsa acestui demers, veniturile nepermanente nu sunt incluse în calculul pensiei, iar cuantumul nu este majorat.

Inițiativa legislativă apare în urma sesizărilor primite de la pensionari care au constatat că anumite adeverințe de venit, deși legale și emise de deținători autorizați de arhive, au fost respinse de casele teritoriale de pensii. Motivul invocat a fost că documentele nu ar respecta modelul prevăzut de lege.

Pensionarii pot depune adeverințe pentru veniturile nepermanente realizate înainte de 2001 și care nu au fost valorificate la recalcularea pensiei. Această posibilitate există în orice moment. În multe situații, însă, fostele firme unde au lucrat nu mai sunt în activitate, iar documentele trebuie căutate în arhive, contra-cost, prin intermediul unor firme specializate.

Deputatul PNL Sorin Năcuță a arătat că, în urma sesizărilor primite, a constatat că fișele de evidență a salariilor, documente legale care reflectă veniturile brute realizate și care au stat la baza întocmirii statelor de plată, nu erau acceptate la recalcularea pensiilor. El a explicat că, în multe cazuri, statele de plată nu mai există sau nu sunt lizibile.

„În urma sesizărilor primite de la cetățeni, am constatat că fișele de evidență a salariilor, documente legale care reflectă fidel veniturile brute realizate și care au stat la baza întocmirii statelor de plată, nu erau acceptate la recalcularea pensiilor, deși multe state de plată nu mai există sau nu sunt lizibile”, a explicat Sorin Năcuță într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, problema nu se limitează la un singur județ, fiind semnalate situații similare în mai multe zone ale țării. Unele cazuri au ajuns în instanță, iar judecătorii au confirmat valoarea probatorie a fișelor de evidență a salariilor.

„Existența unei interpretări restrictive și neunitare a Legii nr. 360/2023 generează inechități și costuri suplimentare pentru cetățeni și pentru stat”, a precizat deputatul.

Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 139 alin. 2 din Legea 360 din 2023, astfel încât adeverințele de venit să poată fi eliberate și pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor sau salariilor.

De asemenea, se propune modificarea Anexei 6, pentru a recunoaște explicit aceste documente ca având aceeași valoare probatorie ca statele de plată, în situația în care acestea nu mai există.

Deputatul a subliniat că modificarea nu creează drepturi noi și nu generează impact bugetar suplimentar, ci permite valorificarea contribuțiilor deja plătite de cetățeni. El a transmis că va susține adoptarea rapidă a modificării, astfel încât legea să fie aplicată în spiritul echității și al respectului față de contribuabili.