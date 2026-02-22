Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus într-un interviu acordat pentru „România TV” că PSD susține ajutoarele pentru pensionari și a explicat ce măsuri vor fi luate pentru cei cu pensii mici. El a spus că social-democrații cred că aceste ajutoare trebuie să existe și că partidul rămâne ferm pe această poziție. Manole a explicat că a propus să fie mai multe praguri de venit pentru a acorda ajutorul, pentru că pensionarii cu pensii mai mici simt mai puternic efectele inflației, iar cei cu pensii mai mari gestionează mai ușor banii.

Ministrul a precizat că sprijinul va fi extins și pentru pensionarii militari care au pensii sub 3.000 lei, pentru că mulți dintre ei au venituri mici și nu trebuie tratați diferit doar pentru că sunt militari.

Despre indexarea pensiilor, Florin Manole a spus că aceasta trebuie să aibă loc la 1 ianuarie 2027, fără întârziere, pentru că este corectă și legitimă, și că pensionarii au făcut deja sacrificii mari în ultimii doi ani.

„Acest ajutor trebuie să existe și PSD este ferm în legătură cu această temă. Am avut o variantă în 2025 cu un singur prag de venit pentru care am putut acorda acest beneficiu, iar varianta din 2023 prevedea trei praguri. Eu am propus varianta cu trei praguri. Un pensionar cu o pensie sub 1.500 lei a simțit inflația mai apăsător și impactul mai mult în bugetul familiei sale, iar unul cu 3.000 lei, având pensia puțin mai mare, a gestionat mai bine situația. Din acest motiv am propus praguri diferite și sume diferite. Credem că în acest an acest beneficiu trebuie să se extindă și către pensionarii militari care se încadrează în acest barem, sub 3.000 lei. Sunt foarte mulți pensionari militari, oameni simpli cu pensie mică, și faptul că sunt pensionari militari nu trebuie să fie un motiv de diferențiere în defavoarea lor. (…) Eu cred că nu există niciun argument pentru care indexarea să nu se facă la 1 ianuarie 2027. Și se va face cu certitudine, pentru că este legitimă și corectă. Acești doi ani grei reprezintă deja un sacrificiu prea mare pentru foarte mulți pensionari. Da, în 2027, indexarea trebuie să aibă loc fără discuții”, a punctat Manole.

Legat de Mica Recalculare și întârzierile în plata pensiilor, ministrul a explicat că există nemulțumiri legitime, pentru că peste 200.000 de pensionari așteaptă recalcularea. Totuși, în ultimele două luni, aproximativ 80.000 de dosare au fost rezolvate sau sunt în lucru, adică o treime din total, și întârzierile s-au mai redus, chiar dacă mulți oameni au trebuit să aducă din nou documente.

Florin Manole a mai spus că pensionarii cu pensii sub 3.000 lei vor primi bani în plus prin acest mecanism. Pentru anul acesta, propunerea PSD este ca jumătate din sumă să se acorde în aprilie și cealaltă jumătate în decembrie, respectând modelul anilor trecuți.